Procons são orientados a monitorar preços de combustíveis após reduções da Petrobras

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) está solicitando aos Procons estaduais e municipais em todo o país que monitorem os postos de combustíveis para verificar se a redução dos preços médios da gasolina e do diesel, repassada às distribuidoras, está sendo repassada aos consumidores. Com esse propósito, a Senacon emitiu um ofício na noite de terça-feira (16) aos Procons, solicitando que realizem o monitoramento dos preços em diferentes regiões do país.

Foto: Valter Campanato / Agência Brasil

Em comunicado divulgado pela Senacon, o secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, afirmou que o monitoramento é crucial para garantir que a redução de preços realmente beneficie os consumidores. Veja as reduções anunciadas pela Petrobras onetm clicando aqui.

"Nós queremos acompanhar se essa redução está refletindo no bolso dos consumidores. Nesse sentido, solicitei aos Procons de todo o Brasil que exerçam a fiscalização necessária", justificou Damous, citando notícias veiculadas na imprensa sobre estabelecimentos que teriam aumentado suspeitosamente os preços antes do anúncio da queda pela Petrobras.

Damous declarou que esses estabelecimentos serão fiscalizados adequadamente. "Não iremos tolerar que postos de combustíveis usem fraudes para aumentar os preços hoje e aleguem redução amanhã. Esses postos estarão sujeitos à nossa fiscalização e serão punidos em caso de fraude", afirmou, garantindo que a Secretaria acompanhará de perto a situação e adotará medidas adicionais, se necessário, para proteger os direitos dos consumidores e garantir uma concorrência justa no mercado de combustíveis.

No ofício, a Senacon instrui os Procons a realizarem um levantamento detalhado dos preços dos combustíveis em postos de diferentes regiões, com o objetivo de identificar não apenas aumentos abusivos, mas também práticas irregulares que prejudiquem os consumidores.

Da Redação com Agência Brasil