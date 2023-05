Ibama nega pedido da Petrobras para explorar petróleo na foz do Rio Amazonas

Decisão do Ibama nega licença para exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, representando uma vitória da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A disputa girava em torno da proposta da Petrobras de explorar petróleo cerca de 175 milhas da costa amapaense. A área em questão faz parte da Margem Equatorial Brasileira, com potencial de exploração de 14 bilhões de barris de petróleo, abrangendo diversas bacias.

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, seguiu a recomendação da área técnica ao negar a licença, citando inconsistências no projeto e vulnerabilidade socioambiental da região. O órgão agora busca adotar as ações ambientais para uma Avaliação Ambiental de Área Sedimentar mais abrangente e aprofundada.

Petrobras já preparava um aeródromo no Oiapoque como base de apoio para a exploração na foz do Amazonas - Foto: Divulgação

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) negou nesta quarta-feira (17) pedido de licença da Petrobras para explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, no litoral do Amapá.

A decisão do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, representa uma vitória da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, em uma disputa contra o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que defendia a exploração experimental de petróleo a cerca de 175 quilômetros da costa amapaense.

A Margem Equatorial Brasileira, área com potencial de exploração de 14 bilhões de barris de petróleo, compreende a região litorânea do Amapá até o Rio Grande do Norte. A área contempla as bacias da Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar.

A Petrobras informou, em novembro de 2022, que o processo de licenciamento estava na fase de execução dos projetos ambientais e preparação para a Avaliação Pré-Operacional (APO), requisito para a emissão da licença ambiental pelo Ibama.

Marina chegou a comparar o projeto com a polêmica construção da Usina de Belo Monte – em 2008, ela rompeu com o governo petista por causa da construção da hidrelétrica. Colegas partidários da ministra do Meio Ambiente defenderam a saída dela do governo caso o Ibama concedesse a licença à Petrobras.

Agostinho seguiu o recomendado pela área técnica do Ibama. “Não restam dúvidas de que foram oferecidas todas as oportunidades à Petrobras para sanar pontos críticos de seu projeto, mas que este ainda apresenta inconsistências preocupantes para a operação segura em nova fronteira exploratória de alta vulnerabilidade socioambiental”, diz ele, no despacho em que nega a licença ambiental.

O Ibama entende ser necessário retomar ações que competem à área ambiental para assegurar a realização de Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS). Na prática, trata-se de um conjunto de estudos que medirá os riscos da atividade petroleira ao ecossistema e definirá se a exploração ali tem viabilidade ambiental.

A equipe técnica do órgão aponta também haver “inconsistências identificadas sucessivamente” e “notória sensibilidade socioambiental da área de influência e da área sujeita ao risco”, destacando a necessidade de “avaliações mais amplas e aprofundadas”

