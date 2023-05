Instagram libera GIFs nos comentários de fotos e vídeos com nova atualização; saiba como usar

O Instagram agora permite GIFs em comentários de fotos e vídeos (Reels). A novidade será liberada aos poucos para todos os usuários da rede social com o aplicativo atualizado no celular.

Para utilizar o novo recurso o app precisar estar atualizado na versão mais recente. — Foto: Divulgação/Instagram

O novo recurso de GIFS em comentários do Instagram foi anunciado nesta semana por Adam Mosseri, chefe da plataforma, em seu perfil na rede social.

"Agora você pode postar um GIF como um comentário em todos os posts de feed e Reels no Instagram. Estamos empolgados em oferecer às pessoas uma maneira nova e divertida de interagir com amigos e criadores”, disse um porta-voz do Instagram.

Como colocar Gifs nos comentários do Instagram?

Abra a caixa de comentários em uma publicação da rede social;

Toque no ícone de GIF no canto inferior direito;

Em seguida, escolha uma imagem animada.

Caso a opção não apareça, é necessário fazer a nova atualização do app.

Os GIFs disponíveis no Instagram fazem parte do banco do Giphy, que é da Meta. Em 2020, a empresa, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, comprou o Giphy em um acordo estimado em US$ 400 milhões.

Com O Tempo