Em meio a polêmica nas redes sociais, decisão judicial libera exibição de programa sobre o caso Henry Borel; entenda

A Globo conseguiu na Justiça a liberação para exibir o "Linha Direta" sobre a morte do menino Henry Borel, de 4 anos. A decisão foi do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferida na noite dessa quarta-feira (17). Com isso, o programa apresentador por Pedro Bial que vai recontar o crime, ocorrido em 2021, vai ao ar na noite desta quinta-feira (18). As informações são da coluna Patrícia Kogut, do jornal "O Globo".

Pedro Bial apresenta o novo Linha Direta — Foto: Fábio Rocha / Globo

O parecer de Gilmar Mendes veio após a Globo recorrer da liminar obtida pela defesa de Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, que impedia que o programa fosse exibido. Ele é acusado de ter matado o garoto, que era seu enteado. Monique Medeiros, mãe de Henry, é acusada de ser cúmplice.

Na decisão, Gilmar diz o pedido da defesa de Jairinho teve "o claro propósito de censurar a exibição da matéria jornalística de evidente interesse público". "A eminente magistrada extrapola os limites de suas funções judicantes para se arvorar à condição de fiscal da qualidade da produção jornalística de emissoras de televisão", disse o ministro, referindo-se à decisão da juíza Elizabeth Machado Louro, do Tribunal de Justiça do Rio, que havia proibido a exibição do "Linha Direta".

No documento, a juíza Elizabeth Machado Louro alega que "o processo ainda pende de julgamento e a exibição em canal aberto e por emissora de grande alcance não parece servir aos propósitos informativos que possam ser alegados". Em outro trecho, diz que "o réu deverá ser julgado por um corpo de juízes leigos e tal exposição poderá colocar em risco a imparcialidade dos julgadores". O julgamento ainda não tem data para acontecer.

Com O Tempo