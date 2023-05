Desemprego sobe para 8,8% no primeiro trimestre de 2023 segundo IBGE

A taxa de desemprego no Brasil teve uma alta de 0,9 ponto percentual e chegou a 8,8% no primeiro trimestre de 2023, informou nesta quinta-feira (18) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Foto: Reprodução Internet

No quarto trimestre do ano passado, a taxa de desocupação era de 7,9%. No entanto, em comparação com o primeiro trimestre de 2022, o índice teve uma queda de 2,4 pontos percentuais.

De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego aumentou em 16 estados e manteve-se estável em outros 11 estados.

Os estados que tiveram maiores índices de desemprego foram: Bahia (14,4%), Pernambuco (14,1%) e Amapá (12,2%). Já os que registraram menor taxa de desocupação foram: Rondônia (3,2%), Santa Catarina (3,8%) e Mato Grosso (4,5%).

Da Redação com Itatiaia