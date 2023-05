Homem invade estúdio de rádio e agride jornalistas durante transmissão ao vivo de programa; vídeo

Um homem invadiu um estúdio de rádio e agrediu jornalistas durante uma transmissão ao vivo de um programa, em Catalão, na região sudeste de Goiás. Conforme o jornalista Mamede Leão, que foi uma das vítimas, o autor das agressões é irmão de um servidor da Prefeitura de Catalão, que já teria agredido jornalistas em um estádio de futebol da cidade na última sexta-feira (19).

Foto: Reprodução Internet/Vídeo via Whatsapp

O caso aconteceu no último sábado (20), durante a transmissão do “Nosso Programa”, na rádio Sucesso FM. Estavam presentes no estúdio os jornalistas Mamede Leão, Ricardo Nogueira e Yan Victor, que falavam sobre a situação que aconteceu no estádio do Crac no dia anterior.

O autor das agressões, identificado como Jardel Custódio, teria ficado insatisfeito devido à menção do nome de seu irmão envolvido na confusão do estádio. Então, no meio da fala, ele invadiu o estúdio e disse querer participar do programa.

Em seguida, começaram as agressões. Imagens mostraram o momento em que ele deu tapas e empurrões nos jornalistas e disse para um deles “o irmão do vagabundo está aqui, Ricardo”. Veja o vídeo:

Homem invade estúdio de rádio e agride jornalistas; “o irmão do vagabundo está aqui" pic.twitter.com/xntWNUSCcd — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) May 22, 2023

Além disso, Jardel também fez ameaças chamando os jornalistas para fora do estúdio e finalizou dizendo para Mamede prestar atenção no que diz.

“Daqui para frente, você presta atenção no que você fala. Você esquece meu irmão. Você esquece minha família”, disse.

A reportagem entrou em contato com Jardel por mensagem, na manhã deste domingo (21). Em resposta, Jardel disse que foi defender a família. "Eu fui até a rádio para participar do programa já que estavam falando e denegrindo pessoas da minha família", afirmou.

A reportagem tentou contato com a Rádio Sucesso FM, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

Da Redação com G1