Sistema do INSS sai do ar e aposentados não conseguem conferir 13º

Empresa responsável pelo sistema de informática do INSS explicou que houve uma falha durante uma manutenção feita em equipamento de armazenamento no domingo (21/5)

Foto: Reprodução/Internet

O site do Meu INSS está fora do ar na manhã desta segunda-feira (22) e está causando transtornos para quem depende de serviços do órgão. Em nota divulgada nesta manhã, a Dataprev (empresa responsável pelo sistema de informática do INSS) explicou que houve uma falha durante uma manutenção feita em equipamento de armazenamento nesse domingo (21) no Datacenter do Rio de Janeiro.

Com a falha, os usuários não conseguem consultar, por exemplo, o 13º salário ou ter acesso ao informe de rendimentos para inclusão de dados na declaração do Imposto de Renda 2023. Em razão do problema técnico, o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) recomenda que os usuários liguem para o telefone 135 para buscar informações pela central de atendimento. Outra possibilidade é procurar a agência do INSS mais próxima.

Em nota, a Dataprev informou que "ocorreu um desligamento não programado de alguns discos". Com isso, o site do Meu INSS está fora do ar há mais de um dia e os usuários não conseguem fazer consultas através do site ou do aplicativo. Também foram impactados os serviços prestados ao Ministério do Trabalho e Emprego.

A Dataprev comunicou que as equipes técnicas restabeleceram todos os serviços, mas o site do Meu INSS continua fora do ar. Nesta manhã, o site apresentava o erro 500 (Internal Server Error), enquanto o aplicativo gerava a seguinte mensagem: "Ocorreu um erro ao buscar seus dados". A falha técnica ocorre dias após liberada a consulta ao valor da primeira parcela do 13º salário, o que ocorreu na última sexta-feira (19). O pagamento ocorrerá a partir desta quinta-feira (25). A consulta é feita diretamente no site ou no aplicativo do Meu INSS.

O governo federal irá pagar as duas parcelas do 13º nos meses de maio e junho. A primeira será liberada entre os dias 25 de maio e 7 de junho. A segunda parcela cairá na conta do segurado entre os dias 26 de junho e 7 de julho. Nas redes sociais, usuários reclamaram dos problemas no site do INSS. A reportagem procurou as assessorias de imprensa do Ministério do Trabalho e Emprego, e da Dataprev e aguarda resposta.

Como será o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas

Por lei, o 13º do INSS é pago em duas parcelas: uma no meio do ano e outra na competência de novembro. Desde 2020, porém, o benefício tem sido antecipado para o primeiro semestre. O pagamento ocorre conforme o número final do benefício, sem o dígito verificador. O abono de Natal cai na conta juntamente com o benefício mensal do segurado. O dinheiro cai na conta dos segurados sempre a partir do final no mês da competência que está sendo paga.

Em maio, o pagamento começa no dia 25 para quem tem número de benefício com final 1, sem considerar o dígito. Os primeiros a receber são os beneficiários que ganham um salário mínimo, que subiu para R$ 1.320 no dia 1º. Depois, nos primeiros dias do mês seguinte, começa a liberação dos valores para quem ganha acima do mínimo até o teto do INSS, de R$ 7.507,49 em 2023. As datas de pagamento para este público vão de 1 a 7 de junho.

O decreto com a antecipação foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 4 de maio. A medida vai beneficiar cerca de 30 milhões de brasileiros, que receberão um montante de R$ 62,6 bilhões.

Comunicado da Dataprev sobre sistemas do Meu INSS fora do ar:

Imagem: Reprodução/Dataprev

Com Folhapress