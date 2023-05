Novo Juiz da Lava Jato, Eduardo Appio, é afastado da 13ª Vara de Curitiba pelo TRF-4

O novo juiz da Operação Lava Jato em Curitiba, Eduardo Appio, foi afastado cautelarmente da 13ª Vara de Curitiba, na noite desta segunda-feira (22), pelo Conselho do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região).

Foto: Reprodução Internet/Arquivo Pessoal

A reportagem teve acesso ao documento, que tramita em sigilo. A decisão atendeu um pedido do desembargador Marcelo Malucelli que, em representação feita ao Tribunal, afirmou que seu filho recebeu ameaças em uma ligação telefônica. Para o Conselho do TRF4, as ligações podem ter sido feitas por Appio.

O filho do desembargador é o advogado João Eduardo Barreto Malucelli, que é sócio do ex-juiz Sergio Moro.

O afastamento de Appio é imediato e preventivo e a decisão determina ainda que ele está proibido de acessar as dependências e prédios da Justiça Federal, bem como de acessar o sistema eletrônico da Justiça Federal. O juiz terá o prazo de 15 dias para se defender, antes da possível instauração de um processo administrativo disciplinar, o que será decidido pela Corte Especial Administrativa do TRF4.

Eduardo Appio é abertamente crítico à atuação do ex-juiz Sergio Moro (agora senador) e do ex-procurador Deltan Dallagnol (deputado cassado) durante a Operação Lava Jato, que levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a ser preso, em abril de 2018.

Mais cedo, em entrevista a GloboNews, Eduardo Appio confessou que usava a senha "LULA22" no sistema processual da Justiça. O seu código de acesso fazia referência à campanha do então candidato à presidência pelo PT. No entanto, apesar da senha sugestiva, ele afirmou que "não é petista".

Acusações

Em 13 de abril, o desembargador Marcelo Malucelli notificou a corregedoria do TRF4 afirmando que seu filho João Eduardo Barreto Malucelli "havia recebido ligação telefônica que entendia capaz de evidenciar ameaças".

A ligação, segundo o desembargador, teria sido feita de um número bloqueado (sem identificador de chamada) por uma pessoa que se identificou como Fernando Gonçalves Pinheiro e dizia ser servidor da área de saúde da Justiça Federal. De acordo com o relatório do TRF4, posteriormente foi confirmado que essa informação era falsa, pois não existia nenhum servidor com esse nome na Justiça Federal da 4ª Região.

Após a ligação, a corregedoria abriu um procedimento para apurar os fatos e encaminhou as informações para a Polícia Federal. Dias seguintes, a corregedoria narra que foi notificada que o juiz Eduardo Appio teria acessado um processo, com "dados sensíveis" do filho do desembargador, no mesmo dia da ligação, em um horário próximo.

A corregedoria diz ainda "haver indícios relevantes" de semelhança entre a voz do interlocutor que ligou para o advogado João Eduardo Barreto Malucelli e a voz do juiz Eduardo Appio.

A reportagem tentou contato com o juiz Eduardo Appio, mas não conseguiu falar com o magistrado.

Da Redação com OTempo