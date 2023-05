Novas regras da Netflix: o compartilhamento de senha será cobrado no Brasil

A Netflix anunciou que enviará e-mails aos assinantes no Brasil que compartilham suas contas com pessoas de diferentes domicílios, com o objetivo de coibir essa prática. Os assinantes terão a opção de adquirir uma assinatura adicional ou transferir o perfil para a pessoa que deseja compartilhar, que arcará com os custos. A medida gerou desaprovação por parte dos usuários, que a consideram cara e limitadara. A Netflix havia realizado testes semelhantes em outros países da América Latina, devido à perda de assinantes causada pelo compartilhamento de senhas. A empresa estima que cerca de 100 milhões de usuários em todo o mundo aprende senhas.

Foto: Olivier Douliery/AFP

A Netflix anunciou nesta terça-feira (23) que passará a enviar e-mails para assinantes no Brasil que compartilham sua conta com pessoas de diferentes domicílios. "Sua conta Netflix é para você e para as pessoas com quem você mora", resumiu a empresa no Twitter.

A medida não deve afetar quem usa login próprio fora de casa, mas visa coibir o compartilhamento de uma única conta entre pessoas que moram em casas diferentes. Para quem já faz isso, a Netflix oferece duas opções: transferir o perfil para uma nova assinatura paga à parte ou adquirir um acesso de assinante adicional por R$ 12,90 mensais.

Logo após o anúncio, os usuários foram às suas plataformas de mídia social para expressar sua desaprovação à nova medida. “Já está tão caro e o catálogo não é tão atrativo, e agora eles colocam isso”, escreveu a influenciadora Flávia Moreira. "Se eu pago, divido com quem eu quiser, morando ou não na minha casa. Isso é um absurdo!" escreveu outro indivíduo.

Em março, a gigante do streaming havia anunciado que faria testes no Chile, Costa Rica e Peru para cobrar uma taxa dos assinantes que compartilham sua conta com pessoas que moram em outras residências.

Sua conta Netflix é para você e para as pessoas que moram com você.



Agora, é possível gerenciar como esses acessos são usados com as novas ferramentas que estão chegando por aqui — e sim, você pode assistir normalmente quando estiver fora ou viajando.https://t.co/j2WajzOSKg — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 23, 2023

Senhas Compartilhadas

Em abril de 2022, a Netflix relatou uma perda de 200.000 assinantes entre janeiro e março daquele ano. Segundo a Bloomberg, em relatórios trimestrais, foi a primeira vez que a gigante do streaming registrou resultados negativos nesse quesito desde 2011.

Na época, a Netflix destacou o aumento da concorrência no setor e apontou que tem perdido oportunidades de aumentar o número de assinantes pagantes devido ao compartilhamento de senhas.

A empresa estima que 100 milhões de usuários em todo o mundo usam senhas compartilhadas.

E-mail que a Netflix enviará para assinantes no Brasil:

Foto: Divulgação/Netflix

Da redação com G1