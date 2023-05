Já recebeu alguma? Nota de R$ 200 é a que menos circula no país; confira o ranking

A cédula de R$ 200 foi lançada há pouco mais de dois anos e ainda é a que menos circula no país. Ela fica atrás até mesmo das notas de R$ 1 que já não são mais produzidas. A nota que tem maior circulação é a de R$ 100, seguida pela de R$ 50. Essa dupla também foi a mais falsificada no ano passado.

Foto: Raphael Ribeiro/BCB

Apenas 28% das cédulas de R$ 200 produzidas foram efetivamente colocadas em circulação pelo Banco Central. Essas cédulas correspondem a um total de 124,8 milhões de unidades, o que equivale a R$ 24,96 bilhões.

Esse valor é inferior, por exemplo, às 148,65 milhões de cédulas de R$ 1 que ainda estão em circulação, embora as cédulas de R$ 1 não sejam mais produzidas desde 2005.

De acordo com o Banco Central, o uso das cédulas de R$ 200 está seguindo um ritmo esperado de evolução e continuará sendo emitido nos próximos anos. Os cerca de R$ 25 bilhões em cédulas de R$ 200 correspondem a 7,86% do valor total em espécie em circulação no país, que é de R$ 317,34 bilhões.

Atualmente, circulam no país 1,771 bilhões de cédulas de R$ 100, totalizando R$ 177,14 bilhões em valor. Veja o ranking completo:

Foto: Banco Central / g1

Notas falsas

Embora as cédulas de R$ 200 tenham uma baixa circulação, elas têm sido alvo de falsificações. Até abril deste ano, foram apreendidas 13.609 cédulas falsificadas de R$ 200, totalizando R$ 2,721 milhões.

No ano de 2022, as cédulas de R$ 200 ocuparam o terceiro lugar no ranking das mais apreendidas, com um total de 61.200 notas falsas, ficando atrás das notas de R$ 100 (116.444) e de R$ 50 (115.449).

Da Redação com g1