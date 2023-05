Fora do ar: problemas técnicos afetam consulta ao 1º lote de restituição da Receita Federal

Usuários têm enfrentado dificuldades ao tentar acessar o site para consultar a restituição do Imposto de Renda de 2023 nesta quarta-feira (24). Desde as 10h07, logo após a liberação da consulta ao primeiro lote do IR, o site apresenta instabilidade, exibindo a mensagem "Não é possível acessar esse site" aos contribuintes que tentam entrar.

Foto: Reprodução/Internet

O problema foi relatado por diversos usuários, de acordo com o Downdetector, plataforma que registra falhas em sites e aplicativos. Até as 11h, mais de 130 queixas foram notificadas. A Receita Federal ainda não se pronunciou sobre a questão.

Além do site indisponível, usuários também estão enfrentando dificuldades para verificar se a restituição está liberada por meio do Twitter. O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda inclui mais de 4,1 milhões de contribuintes prioritários, como idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência, professores e aqueles que optaram pela declaração pré-preenchida ou pelo recebimento da restituição via Pix.

O pagamento desse primeiro lote, no valor total de R$ 7,5 bilhões, está programado para o dia 31 de maio. De acordo com a Receita Federal, esse será o maior valor já pago em restituições do Imposto de Renda. Para consultar a restituição, é necessário acessar o site da Receita Federal, clicar em "Meu Imposto de Renda" e selecionar a opção "Consultar a Restituição". Em seguida, o contribuinte deve fornecer o CPF, a data de nascimento e selecionar o ano-exercício, que é 2023. Por fim, é necessário completar um captcha de verificação e clicar em consultar. A restituição será realizada por meio de transferência bancária ou Pix, conforme as informações fornecidas pelo contribuinte na entrega da declaração.

Vale ressaltar que o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2023 teve início no dia 15 de março e se encerrará na próxima quarta-feira, dia 31 de maio, às 23h59.

Da redação com Folhapress