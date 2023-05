Polícia encontra corpo do ator concretado em baú no Rio de Janeiro; saiba quem era Jeff Machado

A polícia encontrou o corpo do ator Jeff Machado, 44 anos, (foto em destaque) na segunda-feira (22/5). Ele estava desaparecido desde 27 de janeiro, e os restos mortais foram encontrados queimados e concretados em um baú, no Rio de Janeiro.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

De acordo com o portal G1, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros encontrou os restos mortais do ator queimados e amarrados dentro de um baú de madeira, que foi enterrado a dois metros de profundidade num terreno em Campo Grande

Jairo Magalhães, advogado da família, confirmou a informação: “O corpo foi encontrado na segunda-feira em uma casa em Campo Grande. Está confirmado desde ontem [23], no final do dia, pela perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o corpo dele. A família já foi avisada por mim agora”.

A família do ator, que atuou em novelas da Record TV, foi avisada nesta quarta-feira (24/5). Os familiares, que moram em Santa Catarina, viajam para o Rio.

A polícia segue investigando a morte do ator.

Quem era o ator Jeff Machado

o ator Jeff Machado era conhecido por uma pequena participação na novela Reis, da Record. Ele tinha 44 anos e era natural de Araranguá, Santa Catarina.

Jefferson Machado da Costa se definia nas redes sociais como ator, modelo e produtor. Ele era formado em Jornalismo e Cinema. Em Santa Catarina, chegou a trabalhar como colunista social em revistas de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, e Florianópolis. Em 1997, saiu do Estado de origem para estudar.

Em 2008, após 10 anos vivendo no eixo Rio-São Paulo, mudou-se para Florianópolis, onde atuou como assessor de imprensa, produtor, diretor de arte, cenógrafo, vitrinista e stylist em campanhas, eventos, desfiles, videoclipes e programas de TV. No Estado, também exerceu voluntariado como assessor de imprensa e produtor em eventos beneficentes.

O Rio de Janeiro voltou a ser casa de Jeff em julho de 2014. Na novela Reis, que estreou em março de 2022, ele interpretou um soldado filisteu no elenco de apoio.

Ele também era conhecido por ser dono de oito cães de estimação, a maioria da raça setter. Os animais tinham uma página no Instagram frequentemente atualizada por Jeff, @dogsdojeff.

A família soube do desaparecimento do artista após os cães serem encontrados abandonados pela zona oeste do Rio de Janeiro. Durante o período, dois animais morreram e um não foi encontrado.

Da Redação com metropoles.com