Jovem é agredida por seguranças após ser barrada em boate e perde a vida em acidente trágico em Cascavel, Paraná

Uma jovem de 28 anos perdeu a vida de forma trágica após ser barrada em uma boate, agredida por seguranças e, posteriormente, atropelada por um veículo. O incidente ocorreu na cidade de Cascavel, Paraná, na madrugada do último domingo. O caso tem gerado indignação e está sendo investigado pela polícia local.

Uma trágica ocorrência chocou a cidade de Cascavel, Paraná, no último domingo (28), resultando na morte de uma jovem de 28 anos. Daiane de Jesus Oliveira foi agredida por seguranças de uma casa noturna e, posteriormente, abandonada no meio da rua, vindo a ser atropelada por um veículo. O incidente ocorreu na madrugada, por volta das 4h33.

Segundo relatos da Polícia Militar, as imagens capturadas por uma câmera de monitoramento mostram Daiane tentando ingressar no estabelecimento, porém sendo impedida pelos seguranças. Em meio a uma briga que se desencadeia, a jovem é agredida por três homens, que a abandonam desamparada na rua.

Momentos depois, pessoas que saíam da boate notam a presença de Daiane e se dirigem até ela. No entanto, antes que pudessem alcançá-la, um veículo se aproxima rapidamente e, mesmo com os avisos dos espectadores apontando para a vítima no chão, o motorista não para, resultando no atropelamento e arrastamento do corpo por aproximadamente 70 metros.

A polícia revelou que a vítima foi impedida de entrar na casa noturna devido ao seu estado de embriaguez e aparente seminus. O óbito de Daiane foi constatado no local. O caso está sob investigação da Polícia Civil do Paraná.

Até o momento, o motorista responsável pelo atropelamento que fugiu sem prestar socorro, ainda não foi localizado, nem se apresentou às autoridades policiais.

O delegado Diego Ribeiro Martins dos Santos, encarregado do caso, ressaltou que "era previsível que algum veículo iria passar". Ele também apontou que "seria responsabilidade das pessoas retirá-la da via".

Segundo informações, o veículo envolvido foi identificado, porém o motorista ainda não compareceu à delegacia. Caso seja comprovada negligência por parte do condutor, que poderia ter evitado o resultado fatal, ele poderá ser responsabilizado por homicídio na condução de veículo automotor.

A casa noturna Moonlight, onde as agressões ocorreram, divulgou uma nota informando que os seguranças envolvidos no incidente foram afastados e que tomará todas as medidas necessárias para evitar que situações semelhantes se repitam no futuro.

"A Moonlight está colaborando plenamente com as autoridades competentes, fornecendo todas as informações e recursos necessários para esclarecer os fatos e garantir que a justiça seja feita.

Ressaltamos que a atitude desses seguranças não reflete os valores e padrões éticos estabelecidos pela Moonlight. Repudiamos qualquer forma de violência e garantimos que serão tomadas as medidas necessárias para evitar que situações semelhantes ocorram novamente em nosso estabelecimento.

Além disso, queremos enfatizar que estamos igualmente preocupados com o bem-estar dos familiares da vítima. Estamos disponíveis para prestar todo o suporte necessário nesse momento difícil, oferecendo apoio emocional e auxílio prático para amenizar o impacto dessa trágica ocorrência.

Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o respeito aos nossos clientes. A Moonlight está empenhada em promover mudanças efetivas e aprimorar ainda mais nossos protocolos de segurança, garantindo um ambiente acolhedor e seguro para todos.

Agradecemos a compreensão da comunidade e reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a justiça".

