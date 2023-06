Golpe na saúde: Polícia prende grupo por distribuição de medicamentos falsificados; investigação revela esquema sofisticado

Quinteto é capturado em operação policial por suspeita de envolvimento em um esquema de distribuição de medicamentos falsificados na cidade de Abadia de Goiás, no estado de Goiás.

Foto: Reprodução/Pixabay

A investigação teve início após um paciente de um renomado hospital em Goiânia ser internado na UTI devido ao consumo de imunoglobulina adulterada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alertou as autoridades sobre outros casos semelhantes de medicamentos falsos em todo o país, o que resultou no início das investigações em abril do ano passado.

A polícia descobriu que uma empresa fictícia, denominada Farma Med, foi criada para comercializar os medicamentos falsificados. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, os remédios adulterados eram vendidos para redes privadas, seguradoras de saúde e até mesmo para diferentes estados brasileiros. Pai e filho desempenhavam os principais papéis na organização criminosa, atuando como líder e gerente da empresa. Eles contavam com o apoio logístico de outras duas pessoas e a ajuda de um intermediário.

A quadrilha se comunicava através de mensagens, combinando a falsificação da data de validade dos medicamentos e compartilhando fotos de remédios armazenados de maneira inadequada. As prisões preventivas foram realizadas pela Polícia Civil de Goiás no mês de março. No momento, aguardamos uma resposta do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) para saber se os cinco suspeitos permanecem detidos.

Da redação com Folhapress