Quina de São João 2023 aumenta prêmio para R$ 200 milhões; veja como concorrer

A Quina de São João 2023 elevou a expectativa de prêmio para a edição deste ano do concurso especial. Agora, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), a bolada para o sorteio do dia 24 de junho está avaliada em R$ 200 milhões. Até então, segundo a estimativa inicial, o prêmio era de R$ 180 milhões.

Como apostar na Quina de São João 2023

Para jogar na Quina de São João 2023 o apostador deve marcar pelo menos cinco dezenas entre as 80 disponíveis. A aposta mínima custa R$ 2,50. O jogador pode optar por marcar mais números, o que deixa a aposta mais cara, mas aumenta as chances de ganhar e pode render prêmios maiores.

Assim como em outros concursos da Quina, são premiadas apostas que acertam 5, 4, 3 ou 2 dezenas.

Por se tratar de um concurso especial, porém, o prêmio principal no sorteio da Quina de São João não acumula. Ou seja, se ninguém acertar as cinco dezenas, a bolada de R$ 200 milhões será dividida entre os acertadores na faixa das quatro dezenas, e assim por diante.

Chances de acerto na Quina



Segundo a Caixa, um jogo simples — de R$ 2,50 — com cinco dezenas marcadas — tem chance de acerto na faixa principal de uma em cerca de 25 milhões. Se o jogador marcar uma dezena a mais — ou seja, com seis números no cartão — a chance passa para uma em cerca de 4 milhões, mas o jogo também fica mais caro, passando a custar R$ 15,00.

Veja tabela de preços e chance de ganhar na Quina

Veja os prêmios a receber na Quina conforme a quantidade de números marcados

Sorte para Santa Catarina



Vale lembrar que recentemente uma aposta de São José, na Grande Florianópolis, faturou prêmio grande em sorteio da Quina. Foi no concurso 6151, o que rendeu mais de R$ 25 milhões ao jogo feito na lotérica O Palpitão. E como foi um jogo simples, com cinco dezenas marcadas no cartão, significa dizer que a bolada milionária foi resultado de um "investimento" de apenas R$ 2,50.

Quina de São João de 2022



A última edição da Quina de São João, realizada no dia 25 de junho de 2022, premiou 11 apostas na faixa principal. Na ocasião, cada jogo levou cerca de R$ 17,8 milhões.

As dezenas sorteadas nesse concurso, de número 5881, foram: 35, 36, 49, 75, 80.

Segundo informações da Agência Brasil, o maior prêmio dado pela Quina de São João continua sendo o realizado em junho de 2021, quando a Caixa Econômica Federal (CEF) ofereceu R$ 204.813.741,28.

A edição de 2022, que também sorteou R$ 200 milhões, tem o segundo maior prêmio pago pelo concurso até então, desde sua criação.

