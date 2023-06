Carreta Furacão: Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mário se envolvem em briga; veja vídeo

Funcionários de dois trenzinhos (também conhecidos como carretas furacão Brasil afora) se envolveram em uma briga generalizada em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, no último domingo (4/6). A confusão entre os trabalhadores fantasiados de Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mário viralizou nas redes sociais.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Nas imagens é possível ver o momento em que o homem vestido de Homem-Aranha se aproxima de outro rapaz de Pantera Negra e passam a trocar socos. Também é possível ver quando Super Mario aparece para tentar separar a confusão. Ele até tira a cabeça do personagem pra interferir melhor. Veja o vídeo:

Briga generalizada aconteceu no RJ, entre personagens como Homem-Aranha e Pantera Negra de empresas concorrentes da carreta furacão pic.twitter.com/HGxUCm9B9p — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) June 7, 2023

Outros personagens aparecem também na confusão, como o Super-Choque, o Capitão América e a Wandinha da Família Adams.

Segundo informações do G1, os envolvidos na briga foram conduzidos por policiais militares até uma delegacia da região. O homem fantasiado de Homem-Aranha teve o nariz quebrado e deverá passar por cirurgia,

Os personagens dos dois trenzinhos são de empresas diferentes que oferecem serviços de passeio turístico no bairro do Alto. Os funcionários fantasiados acompanham a excursão com acrobacias e brincadeiras.

“A nossa empresa não compactua de forma alguma com o ocorrido no último domingo. Um colaborador já foi desligado e outro afastado até que a gente possa tomar uma decisão com mais tranquilidade”, afirmou Rogério Modesto, empresário dono do Teretrem, à reportagem.

A empresária Mila Ribeiro, proprietária do outro trenzinho, também repudiou a confusão.

“Nós estamos no ramo há quase 30 anos e isso foi um fato isolado. A gente quer também esclarecer que são pessoas que a gente seleciona, que a gente orienta. E que de forma alguma a gente aceita que eles tenham esse tipo de atitude, porque a gente lida com o público, principalmente com crianças. A gente está tomando as medidas cabíveis em relação aos fatos e as medidas legais para que isso de forma alguma se repita”, declarou a proprietária do Big Magic Train.

Da Redação co Metrópoles