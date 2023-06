Ministério da Agricultura determina recolhimento de produtos de alimentação animal da marca Prestige

Ministério da Agricultura determinou o recolhimento de produtos de alimentação animal da marca Prestige devido a manifestações de risco à saúde animal. Durante a fiscalização, descobriram o uso ilegal de nomes e carimbos de outras marcas regularizadas. O Mapa é responsável pela regulamentação e fiscalização do setor e denúncias podem ser feitas na Plataforma Fala BR. A empresa afirma estar providenciando os documentos solicitados e garantindo a conformidade com as boas práticas de fabricação.

Foto: Reprodução/deadoll on VisualHunt

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) ordenou o recolhimento de todos os produtos de alimentação animal da marca Prestige Ltda. no Brasil, em particular da linha Fitpets. Segundo uma nota divulgada pelo ministério, a marca não possui registro no órgão e os produtos apresentam manifestações de risco à saúde animal e à defesa agropecuária.

Durante uma fiscalização, o Mapa obteve evidências de que a empresa estava utilizando nomes e carimbos de outras marcas que estão devidamente regularizadas junto ao ministério. A Prestige estava usando o nome das empresas WF Complementos de Ração Animal Ltda., Trevo Alimentos Eireli e Pet Food Solution Ltda., mesmo que essas empresas não fabriquem produtos da marca.

O Mapa é responsável pela regulamentação e fiscalização de todo o setor de alimentação animal. Todos os fabricantes são obrigados a registrar seus produtos no ministério, que realizam inspeções para garantir a segurança da ração e dos petiscos. Casos de irregularidades podem ser denunciados na Plataforma Fala BR.

A Prestige Ltda. afirmou que já está providenciando os documentos solicitados pelo Ministério da Agricultura e garante que todos os seus produtos foram fabricados seguindo o manual de boas práticas de fabricação.

A empresa também declarou que nunca teve problemas com seus produtos e que o ministério está solicitando que eles sejam comercializados em embalagens menores.

Da redação

Fonte: G1