Motorista recebe por engano R$ 132 milhões em sua conta-corrente

Um morador de Palmas, no Tocantins, recebeu por um erro do banco no qual é correntista uma quantia de R$ 132 milhões em sua conta-corrente. O homem entrou em contato com a instituição financeira para devolver o dinheiro.

“Nunca vi um dinheiro desse na minha vida e não consigo nunca na minha vida, só se ganhar na mega sena, e jogar eu não jogo. Então é difícil”, disse Antônio Pereira do Nascimento. Pai de quatro filhos e avô de 14 netos, Antônio não tem renda fixa e trabalha como motorista de turismo. Ao ver o novo saldo milionário, ficou assustado, mas seguro de que o dinheiro não lhe pertencia e que era fruto de algum erro.

Cliente de um banco particular há 25 anos, tomou um susto quando foi consultar o saldo da conta e percebeu que os R$ 227 se transformaram em R$ 132 milhões. O erro foi do próprio banco, que faria a transferência para outra instituição.

No fim das contas, o dinheiro foi devolvido ao banco e o saldo da conta do motorista voltou para os R$ 227, fruto de muito trabalho, mas a consciência se manteve intacta e em paz. “Não pensei um segundo em fazer maldade, eu sou uma pessoa muito honesta, só quero o que é meu”, disse.

O que diz a lei

Além de moralmente certo, o que o motorista fez também tem respaldo legal. Isso porque quando uma pessoa recebe um valor na conta por engano, é obrigada a devolver o dinheiro.

“Tem implicações jurídicas tanto criminalmente como na área cível, porque criminalmente nós temos no código penal a questão da apropriação indébita e civilmente você está enriquecendo ilicitamente, porque está usando um dinheiro que não é seu, que não lhe pertence. Então apesar de você ficar feliz com a situação, com a surpresa, um milagre aconteceu, utilizar desse dinheiro é crime”, destaca a advogada Paula Dângelo.

A boa notícia é que a atitude de Antônio não é tão rara. Pelas ruas de Palmas, muita gente garante que faria o mesmo. “Eu ia devolver o dinheiro, ia dar problema pra mim mais tarde. É melhor ser honesto do que ser ladrão”, comenta o zelador de carro Nildo Ferreira.

A diarista Lindalva Soares confessa que pensaria um pouco, mas a atitude é certa. “Eu ficava em dúvida sim, mas eu não teria coragem de ficar. Se não fosse meu, eu devolvia”, garante. Já o auditor Pedro Paulo Camelo até brinca com a situação. “Comemorava e depois chorava. A gente não pode deixar de fazer o que é certo. Procuraria uma forma de devolver pro legítimo dono”, diz.

