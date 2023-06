Ex-apresentadora de telejornal do Globo morre em acidente de trânsito em rodovia; jornalista gravou vídeo antes da batida

A jornalista e ex-apresentadora Leilane Lustosa Macedo de Oliveira e mais duas pessoas morreram em um acidente na tarde de sexta-feira (9), na BR-153, em São Luiz do Norte, em Goiás.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

O acidente envolveu dois carros e um caminhão. O automóvel em que viajavam Leilane e duas amigas — a escritora Luana Carvalho e a fisioterapeuta Hosana Andrade — ficou destruído.

Leilane atuou como apresentadora na TV Anhanguera do Tocantins, afiliada da TV Globo, e no presente era coordenadora de jornalismo na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Gurupi (TO).

Um vídeo que circula na internet mostra ex-apresentadora da Globo e amigas cantando antes de acidente fatal. Veja vídeo:

Ex-apresentadora da Globo gravou vídeo antes de batida fatal. Leilane Lustosa Macedo de Oliveira morreu na sexta-feira, 9, em acidente de carro com amigas. pic.twitter.com/xqYs7PB2O8 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) June 12, 2023

As imagens mostram Leilane e as amigas Hosana Santos Andrade e Luana Carvalho cantando no carro. As três morreram nessa sexta-feira (9), na cidade de São Luiz do Norte, em Goiás. As vítimas tinham entre 27 e 37 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), elas saíram do município de Gurupi, no Tocantins, com destino a Abadiânia de Goiás (GO). As amigas iam para um encontro de motoclube feminino quando se envolveram em um acidente com um caminhão e outro carro na BR-153.

Da Redação com r7/Itatiaia