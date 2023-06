Trabalhadores têm até 5 de agosto para sacar cotas do PIS/Pasep; entenda

Os trabalhadores que possuem saldo de cotas do Programa Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) têm até 5 de agosto para sacar os valores. Os saques podem feitos pelo aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os beneficiários não necessitam comparecer às agências bancárias.

Foto: Reprodução/Arquivo SeteLagoas.com.br

De acordo com a Caixa Econômica Federal, atualmente, 10,5 milhões de trabalhadores possuem saldo no PIS/Pasep disponível para saque, no total de R$ 25,4 bilhões. O saque integral das cotas está disponível aos titulares das contas e, no caso de falecimento do titular, os beneficiários legais poderão fazer o saque.

Quem tem direito

Podem sacar as cotas do PIS/Pasep quem trabalhou com carteira de trabalho assinada na iniciativa privada ou como servidor público de 1971 a 1988, e que ainda não tenha realizado o saque do benefício.

Se o saldo não for sacado até 5 de agosto, os recursos serão transferidos do FGTS ao Tesouro Nacional. Nesse caso, os interessados terão até 5 anos para fazer uma nova solicitação de retirada à União.

Como consultar e sacar

Os beneficiários com saldo de cotas do PIS/Pasep não precisam ir uma agência bancária para saber se têm direito ao saque ou até mesmo para receber o valor. No aplicativo FGTS, que pode ser baixado gratuitamente, o trabalhador tem já na tela principal a opção de consulta ao saldo disponível para saque dos aos recursos.

Em caso de valor positivo, para solicitar o saque no próprio aplicativo, basta selecionar a mensagem “Você possui saque disponível”, depois clicar em “Solicitar o saque do PIS/Pasep”. O trabalhador deverá escolher a forma de saque (crédito em conta ou presencial), verificar seus dados e selecionar “Confirmar saque”.

Na opção de crédito em conta, o saldo será creditado em conta bancária de qualquer instituição indicada pelo trabalhador, sem custo algum.

Em caso de trabalhador falecido, o beneficiário herdeiro pode acessar seu próprio Aplicativo FGTS e solicitar o saque na opção “Meus Saques”, depois “Outras Situações de Saque” e, em seguida, escolher a opção “PIS/Pasep – Falecimento do Trabalhador”. É preciso juntar os documentos solicitados e confirmar a solicitação.

Caso o trabalhador se enquadre em qualquer hipótese de saque FGTS e tenha conta PIS/Pasep, o saldo dessa conta é liberado em conjunto com o FGTS.

Para mais informações, os trabalhadores podem acessar o aplicativo FGTS ou ligar para o telefone 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-104-0104, para demais regiões.

Com Hoje em Dia