Policial é agredido com pedras em perseguição a motoqueiro; suspeito pegou carregador com 15 munições do PM

Dois policiais militares realizavam na tarde de sábado (10) um patrulhamento na Rua Oscar Cintra Gordinho, na Sé, Centro da capital paulista, quando viram dois suspeitos em alta velocidade em uma moto. Durante a perseguição, um grupo de pessoas reagiu à ação atirando pedras e latas num dos PMs.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo via Whatsapp

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), tudo começou com uma ordem de parada não obedecida pelos homens na moto.

Na Rua Conselheiro Furtado, o garupa pulou e foi capturado por um dos policiais. O outro agente, que perseguia o motorista, foi alvo de empurrões de pessoas, que atiraram pedras e latas. Em meio à ação, o suspeito conseguiu pegar um carregador com 15 munições que estava no cinto tático do policial e a chave da moto que estava na jaqueta do agente. Posteriormente, o cartucho com as munições foi localizado e recuperado. Veja o vídeo:

Policial é hostilizado por populares durante ação de perseguição e prisão de motoqueiro; agente precisou fazer disparos para o alto para conter os agressores pic.twitter.com/WBG1ZnhHl6 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) June 12, 2023

O suspeito foi preso em flagrante por roubo e desobediência, enquanto o outro fugiu. O caso é investigado pelo 8°DP.

Da Redação com G1