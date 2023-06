Lista de carros novos com desconto tem 31 modelos de 9 montadoras; veja tabela

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio de Serviços (MDIC) divulgou, nesta quarta-feira (14/06) a lista oficial de montadoras, modelos e versões de carros novos com descontos para os consumidores. Nove montadoras — Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot — aderiram ao programa e disponibilizaram 31 modelos de veículos, em diferentes versões.

Foto ilustrativa/Reprodução: Arquivo SeteLagoas.com.br



No momento de adesão ao programa, cada montadora pôde requisitar até R$ 10 milhões e a maioria delas, Volks, Hyundai, GM, Fiat, Peugeot e Renault, já pediram um adicional de mais R$ 10 milhões em créditos tributários. A soma disponibilizada até então, de R$ 150 milhões, equivale a 30% do teto de R$ 500 milhões que poderão ser aplicados pelo programa. Nesse ritmo, o presidente Lula (PT) declarou que os recursos podem se esgotar em um mês.



Os descontos patrocinados pelo governo federal variam de R$ 2.000 a R$ 8.000, mas cada montadora tem liberdade para ampliá-lo. As faixas levam em conta o menor preço, eficiência energética e proporção de peças nacionais de cada veículo. Quanto maior for a pontuação nesses critérios, maior também o desconto.



Confira a lista completa de modelos e versões de carros com desconto:



KWID 1.0 Zen: R$ 8.000,00

FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACZ0): R$ 8.000,00

FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACX0): R$ 8.000,00

FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACY0): R$ 8.000,00

KWID 1.0 Intense: R$ 7.000,00

KWID 1.0 Outsider: R$ 7.000,00

KWID 1.0 Intense Biton: R$ 7.000,00

GOL / 1.0 TRENDLINE: R$ 7.000,00

ONIX PLUS LT1 1.0 MT: R$ 7.000,00

FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABZ0): R$ 7.000,00

FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ATZ0): R$ 7.000,00

FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABX0): R$ 7.000,00

FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABY0): R$ 7.000,00

NOVO POLO / TRACKvR$ 6.000,00

NOVO POLO / MPI: R$ 6.000,00

ONIX 1.0 MT: R$ 6.000,00

ONIX LT1 1.0 MT: R$ 6.000,00

ONIX LT2 1.0 MT: R$ 6.000,00

ONIX PLUS LT1 1.0 MT: R$ 6.000,00

ONIX PLUS LT2 1.0 MT: R$ 6.000,00

HB20 SENSE 1.0 5MT BTH+ESC+SAB MY23/23: R$ 6.000,00

HB20 SENSE 1.0 5MT BTH+ESC+SAB MY23/24: R$ 6.000,00

HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB: R$ 6.000,00

HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB MY23/24: R$ 6.000,00

FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACC1): R$ 6.000,00

FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACV1): R$ 6.000,00

FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358A1N0): R$ 6.000,00

FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACN0): R$ 6.000,00

FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358AFV1): R$ 6.000,00

FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358ATV1): R$ 6.000,00

FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358A4N0): R$ 6.000,00

FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358AFN0): R$ 6.000,00

FIAT CRONOS 1.0 FLEX 4-P (359ACM1): R$ 6.000,00

FIAT CRONOS 1.0 FLEX 4-P (359ACN1): R$ 6.000,00

FIAT CRONOS 1.0 DRIVE FLEX 4-P (359AFN1): R$ 6.000,00

FIAT CRONOS 1.0 DRIVE FLEX 4-P (359ATN1): R$ 6.000,00

FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGH1): R$ 6.000,00

FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGY1): R$ 6.000,00

FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGZ1): R$ 6.000,00

FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358A7H0): R$ 6.000,00

FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGH0): R$ 6.000,00

FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFP1): R$ 6.000,00

FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFZ1): R$ 6.000,00

FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359A1D0): R$ 6.000,00

FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFD0): R$ 6.000,00

CITROËN C3 1.0 FEEL FLEX 5-P (1CSBSUH4I5GC9XB0) : R$ 6.000,00

CITROËN C3 1.0 FEEL FLEX 5-P (1CSBSUH4I5GC9YB0) : R$ 6.000,00

LOGAN 1.0 Life: R$ 5.000,00

LOGAN 1.0 Zen: R$ 5.000,00

STEPWAY 1.0 Zen: R$ 5.000,00

NOVO POLO / TSI: R$ 5.000,00

NOVO VIRTUS / MANUAL: R$ 5.000,00

GOL / LAST EDITION : R$ 5.000,00

ONIX LT2 1.0 MT: R$ 5.000,00

ONIX LT 1.0T MT: R$ 5.000,00

ONIX LTZ 1.0T MT: R$ 5.000,00

ONIX PLUS 1.0T AT: R$ 5.000,00

ONIX PLUS LT 1.0T MT: R$ 5.000,00

ONIX PLUS LT 1.0T AT: R$ 5.000,00

ONIX PLUS LTZ 1.0T MT: R$ 5.000,00

ONIX PLUS LTZ 1.0T AT: R$ 5.000,00

ONIX PLUS MIDNIGHT 1.0T AT: R$ 5.000,00

ONIX PLUS PR1 1.0T AT: R$ 5.000,00

ONIX PLUS PR2 1.0T AT: R$ 5.000,00

HB20 LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK MY23/24: R$ 5.000,00

HB20S COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB MY23/24: R$ 5.000,00

HB20S LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK: R$ 5.000,00

HB20S LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK MY23/24: R$ 5.000,00

FIAT ARGO 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (358AFJ1): R$ 5.000,00

FIAT ARGO 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (358AFX1): R$ 5.000,00

FIAT ARGO 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 5-P (358A4H0): R$ 5.000,00

FIAT ARGO 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 5-P (358AFH0): R$ 5.000,00

FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX Aut. 5-P (358AGJ1): R$ 5.000,00

FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX Aut. 5-P (358AGX1): R$ 5.000,00

FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX Aut. 4-P (359AFJ1): R$ 5.000,00

FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX Aut. 4-P (359AFX1): R$ 5.000,00

FIAT CRONOS 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX 4-P: R$ 5.000,00

FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX 5-P (363A1L0): R$ 5.000,00

FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX 5-P (363A150): R$ 5.000,00

FIAT CRONOS 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 4-P: R$ 5.000,00

FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A9J0): R$ 5.000,00

FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A310): R$ 5.000,00

FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A3C0): R$ 5.000,00

FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281AC30): R$ 5.000,00

FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (363A1M0): R$ 5.000,00

FIAT CRONOS 1.3 PRECISION FLEX Aut. 4-P (359AHJ1): R$ 5.000,00

FIAT CRONOS 1.3 PRECISION FLEX Aut. 4-P (359AHX1): R$ 5.000,00

STEPWAY 1.6 Zen: R$ 4.000,00

STEPWAY 1.6 Iconic CVT: R$ 4.000,00

DUSTER 1.6 Intense MT: R$ 4.000,00

DUSTER 1.6 Intense CVT: R$ 4.000,00

OROCH 1.6 PRO: R$ 4.000,00

NOVO POLO / COMFORTLINE: R$ 4.000,00

NOVO POLO / HIGHLINE: R$ 4.000,00

NOVO VIRTUS / AUTOMÁTICO: R$ 4.000,00

T-CROSS / SENSE: R$ 4.000,00

SAVEIRO ROBUST SC: R$ 4.000,00

SAVEIRO ROBUST DC: R$ 4.000,00

SAVEIRO TRENDLINE SC: R$ 4.000,00

VIRTUS / 200 TSI COMFORTLINE: R$ 4.000,00

YARIS SD XL: R$ 4.000,00

YARIS SD XS: R$ 4.000,00

ONIX 1.0T AT: R$ 4.000,00

ONIX LT 1.0T AT: R$ 4.000,00

ONIX LTZ 1.0T AT: R$ 4.000,00

ONIX RS 1.0T AT: R$ 4.000,00

ONIX PR1 1.0T AT: R$ 4.000,00

ONIX PR2 1.0T AT: R$ 4.000,00

SPIN 1.8 LS MT: $ 4.000,00

SPIN 1.8 LS AT: R$ 4.000,00

SPIN 1.8 LT MT: R$ 4.000,00

MONTANA 1.2T MT: R$ 4.000,00

MONTANA LT 1.2T MT: R$ 4.000,00

TRACKER 1.0T AT: R$ 4.000,00

HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB: R$ 4.000,00

HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB MY23/24: R$ 4.000,00

FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A220): R$ 4.000,00

FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A2D0): R$ 4.000,00

FIAT FIORINO 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2651PA1): R$ 4.000,00

FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B9J0): R$ 4.000,00

FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281BPJ0): R$ 4.000,00

FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B310): R$ 4.000,00

FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B3C0): R$ 4.000,00

FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4J0): R$ 4.000,00

FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281BRJ0): R$ 4.000,00

FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B410): R$ 4.000,00

FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4C0): R$ 4.000,00

FIAT STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4G0): R$ 4.000,00

FIAT STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4A0): R$ 4.000,00

FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A2K0) : R$ 4.000,00

FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363AVK0) : R$ 4.000,00

FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A1K0) : R$ 4.000,00

FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363ATK0) : R$ 4.000,00

FIAT FASTBACK CVT FLEX FWD: R$ 4.000,00

JEEP RENEGADE 1.3 TURBO FLEX Aut. (T270) 5-P (6111JM1): R$ 4.000,00

JEEP RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KM1): R$ 4.000,00

FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A210): R$ 4.000,00

JEEP RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KR1): R$ 4.000,00

CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ2B0): R$ 4.000,00

CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGC9VB0): R$ 4.000,00

CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGC9UB0): R$ 4.000,00

PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9RB5): R$ 4.000,00

PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9RB4): R$ 4.000,00

PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9SB4): R$ 4.000,00

PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9QB4): R$ 4.000,00

CITROËN C4 CACTUS 1.6 LIVE 16V Aut. 5-P (1CEAA5EL0M55LEC0): R$ 4.000,00

PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GC9QB0): R$ 4.000,00

PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GC9RB0): R$ 4.000,00

PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVF8O5GCA0B0): R$ 4.000,00

PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GCA0B0): R$ 4.000,00

PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M55A0C7): R$ 4.000,00

PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M559QC6) : R$ 4.000,00

PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M55A0C6) : R$ 4.000,00

PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M559QC6): R$ 4.000,00

PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55A0C6): R$ 4.000,00

PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55A0C7): R$ 4.000,00

PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M559RC6): R$ 4.000,00

PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55YWC6): R$ 4.000,00

PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55YWC7): R$ 4.000,00

CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ0B0): R$ 4.000,00

CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ1B0): R$ 4.000,00

YARIS HB XL: R$ 3.000,00

YARIS HB XS: R$ 3.000,00

KICKS ACTIVE: R$ 3.000,00

KICKS ACTIVE (AUDIO): R$ 3.000,00

KICKS SENSE: R$ 3.000,00

HB20S COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB MY23/24: R$ 3.000,00

HB20S PLATINUM 1.0T 6AT PAS+SMK+BLK MY23/24: R$ 3.000,00

PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGCYWB5): R$ 3.000,00

PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9RB5): R$ 3.000,00

PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGCYWB4): R$ 3.000,00

PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9QB4): R$ 3.000,00

PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGCA0B5): R$ 3.000,00

PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGCA0B4): R$ 3.000,00

PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9QB5): R$ 3.000,00

PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9SB5): R$ 3.000,00

PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9RB4): R$ 3.000,00

SPIN 1.8 LT 7L AT: R$ 2.000,00

SPIN 1.8 LTZ AT: R$ 2.000,00

HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB: R$ 2.000,00

HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB: R$ 2.000,00

HB20 COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB: R$ 2.000,00

HB20 COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB MY23/24: R$ 2.000,00

HB20 PLATINUM 1.0T 6AT RPAS+SMK+BLK: R$ 2.000,00

HB20 PLATINUM 1.0T 6AT RPAS+SMK+BLK MY23/24: R$ 2.000,00

HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK: R$ 2.000,00

HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK: R$ 2.000,00

HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK MY23/24: R$ 2.000,00

HB20S PLATINUM 1.0T 6AT PAS+SMK+BLK: R$ 2.000,00



O desconto do governo é direcionado a carros que custam originalmente até R$ 120. Mas algumas montadoras têm aproveitado o momento de busca por veículos novos para oferecer descontos por conta própria de modelos mais caros também.



Montadoras de carros e caminhões também aderem a programa



O crédito para renovação de frota de caminhões teve adesão de dez montadoras. Elas utilizam, em princípio, R$ 100 milhões, ou 14% do limite de R$ 700 milhões de créditos tributários reservado ao segmento. As montadoras Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroen, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões participam do programa.



No caso dos caminhões, nove montadoras confirmaram a adesão: Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal, Marcopolo, Volare e Iveco. Elas utilizam R$ 90 milhões, até agora, 30% de seu teto de recursos.

Com O Tempo