Prêmio Educador Nota 10 abre inscrições para sua 25ª edição

Estão abertas desde quinta-feira, 1º de junho, as inscrições para uma das maiores honrarias da Educação Brasileira, o Prêmio Educador Nota 10. A iniciativa é uma correalização do Instituto Somos, entidade sem fins lucrativos mantida pela Somos Educação, com a Fundação Victor Civita. A 25ª edição reconhecerá nove boas práticas de aprendizagem idealizadas por professores e gestores escolares, da educação infantil ao ensino médio. A inscrição é gratuita e para participar e conferir o regulamento basta acessar o site.

Vencedores da edição de 2022. Crédito: Divulgação



A novidade da edição de 2023 é o seu alinhamento com a Agenda Global 2030 das Nações Unidas, que engloba 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) para combater a pobreza, assegurar direitos, promover e combater mudanças climáticas. Em consonância com esses valores, as temáticas da 25ª edição do Prêmio serão: Direitos Humanos, Inovação e Tecnologia e Sustentabilidade. Desta forma, cada iniciativa inscrita no Prêmio deverá integrar um dos três eixos.



No total, serão entregues três prêmios por categoria. Os premiados em terceiro lugar receberão um vale-presente no valor de R$ 10 mil, uma bolsa integral de pós-graduação da instituição de ensino Anhanguera e 12 meses de acesso à plataforma PROFs, sistema de formação de educadores da Somos Educação. Já os ganhadores do segundo prêmio serão agraciados com um vale de R$ 15 mil e terão acesso aos outros benefícios dos terceiros colocados. Já os vencedores de cada categoria ganharão R$ 25 mil, além dos demais benefícios, e concorrerão à categoria Educador do Ano. O ganhador do melhor projeto ganhará R$ 25 mil adicionais para o investimento em serviços, produtos e infraestrutura, na escola onde o projeto foi realizado.



Seleção e cronograma



A seleção dos projetos ocorre em três etapas: Triagem Administrativa, Seleção do Comitê Técnico e Parecer do Comitê Avaliativo.

Na primeira fase são avaliados os documentos e o formato dos projetos. Aqueles que não se enquadram nos parâmetros são desclassificados.

No estágio seguinte, o Comitê Técnico avalia os programas de acordo com critérios objetivos como relevância do tema, aprendizagem dos alunos e replicabilidade e continuidade do projeto.

Em seguida, o Comitê Avaliativo seleciona três finalistas por eixo temático entre os selecionados, totalizando nove ganhadores nas três categorias (Direitos Humanos, Inovação e Tecnologia e Sustentabilidade).

Por fim, os projetos indicados ao primeiro lugar competem entre si para saber quem é o Educador do Ano.

O processo seletivo dos projetos ocorre entre agosto e setembro. No começo de outubro, serão divulgados os nove finalistas do Prêmio e, ao fim do mês, acontece o evento de premiação em São Paulo. Na cerimônia será anunciado o Educador do Ano.



Os projetos podem ser cadastrados na plataforma do Prêmio entre os dias 01/06/2023 e 21/07/2023. Só poderão ser inscritas iniciativas realizadas durante 2022 que apresentam indícios de continuidade e podem ser replicadas em outros ambientes.



O Prêmio, que foi criado em 1998, pela Fundação Victor Civita, a partir de 2023 passa a ser correalizado pelo Instituto Somos. A iniciativa conta com a poio de mídia do grupo Abril, patrocínio da BDO Brasil e o apoio da Nova Escola, Instituto Rodrigo Mendes e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Desde 2018, o Prêmio Educador Nota 10 é associado ao Global Teacher Prize, realizado pela Varkey Foundation, prêmio global de Educação.



SERVIÇO PRÊMIO EDUCADOR NOTA 10 2023



Inscrições: 1º de junho a 21 de julho

Link do site

Gratuita

Agosto e Setembro: Processo seletivo

Outubro: Divulgação dos vencedores.



Instituto Somos Educação

Instituto Somos - O Instituto Somos foi criado em 2017 pela Somos Educação, principal empresa de Educação Básica do Brasil, com o intuito de democratizar o acesso à educação, à leitura e às competências do futuro para jovens em vulnerabilidade social em todo o Brasil, gerando oportunidades para todos que confiam no poder da educação e desejam se tornar agentes de transformação de suas próprias vidas. O instituto atua em três frentes, sendo elas: Alfabetização e Letramento; Acesso e Democratização e Tecnologia e Inovação. Desde a sua criação, o instituto já beneficiou mais de 18 mil crianças e jovens por meio dos seus projetos. Clique aqui para saber mais.



Sobre o Prêmio Educador Nota 10

O Prêmio Educador Nota 10 foi criado em 1998 pela Fundação Victor Civita. Em 2023,?O Prêmio passou a ser organizado pelo Instituto Somos, uma organização sem fins lucrativos mantida pela Somos Educação, uma das maiores de educação básica do país.?O Prêmio reconhece e valoriza professores da Educação Infantil ao Ensino Médio e também coordenadores pedagógicos e gestores escolares de escolas públicas e privadas de todo o país. Ao longo das 24 edições anteriores, foram premiados 331 educadores, entre professores e gestores escolares, que receberam aproximadamente R$ 3,2 milhões em prêmios no total.



Sobre a Fundação Victor Civita

A Fundação Victor Civita foi criada em 1985 como uma das primeiras iniciativas brasileiras no campo social. Sua missão é valorizar o trabalho de professores e gestores, disseminando as melhores práticas da Educação Básica para auxiliar os educadores brasileiros a enfrentar os desafios de seu tempo. Em 1998, criou o Prêmio Educador Nota 10, o maior e mais importante prêmio da Educação Básica brasileira. Saiba mais aqui.



