Ciclone extratropical causa morte e desaparecimentos no Rio Grande do Sul

Ciclone extratropical atinge o Rio Grande do Sul, deixando um rastro de destruição e provocando mortes e desaparecimentos. Temporais intensos, acompanhados de fortes ventos e chuvas torrenciais, resultaram em uma situação caótica no estado, com diversas áreas inundadas e comunidades isoladas. As equipes de resgate estão mobilizadas em busca dos desaparecidos, enquanto os moradores lutam para se recuperar dos danos causados pela poderosa tempestade. O governo declarou estado de emergência diante da magnitude dos estragos, e a população permanece em alerta diante da possibilidade de mais chuvas e ventos nos próximos dias.

Foto: Reprodução/Internet

Uma tragédia ocorreu no estado do Rio Grande do Sul após a passagem de um ciclone extratropical, resultando em uma pessoa morta e cinco desaparecidas. O fenômeno causou temporais em várias regiões, causando alagamentos, bloqueio de estradas, cancelamento de voos e falta de energia em diversas áreas.

A vítima fatal foi uma pessoa de 23 anos que sofreu uma descarga elétrica em São Leopoldo. Na mesma cidade, um homem desapareceu quando seu carro foi arrastado pela correnteza de um riacho durante a madrugada.

Diversos municípios gaúchos foram afetados pelos alagamentos, incluindo Porto Alegre, Lindolfo Collor, Ivoti, Santo Antônio da Patrulha, Novo Hamburgo, Caraá, Três Forquilhas, Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul, Capão do Canoa, Torres, Tramandaí, Maquiné, Caxias do Sul e Sapiranga.

A prefeitura de Porto Alegre recomendou que os moradores não saíssem de casa, enquanto em Lindolfo Collor, as aulas foram suspensas devido aos alagamentos. O município está com casas e estabelecimentos comerciais submersos, e a Defesa Civil realiza resgates de barco.

O prefeito de Ivoti decretou situação de emergência na cidade e as prefeituras de diversas cidades cancelaram as aulas por questões de segurança. O Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, ficou completamente inundado e teve que restringir os atendimentos, orientando os pacientes a procurarem outras unidades de saúde.

Na cidade de Sapiranga, o Corpo de Bombeiros resgatou pacientes internados na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) usando botes. Em Santa Catarina, o ciclone extratropical também causou estragos, deixando desabrigados e isolando comunidades.

Equipe do Corpo de Bombeiros realizando resgate de pacientes da UPA usando botes - Foto: Reprodução/Vídeo/Twitter

O governo do estado do Rio Grande do Sul confirmou uma morte e cinco desaparecimentos, com a morte ocorrendo em São Leopoldo devido a uma descarga elétrica. O homem desaparecido na mesma cidade estava em um carro arrastado pela correnteza de um riacho.

Diversas prefeituras disponibilizaram canais de contato para auxiliar as vítimas e receber doações, enquanto equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar estão mobilizadas para prestar assistência às comunidades afetadas.

Fonte: Rede Onda Digital