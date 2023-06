Redes sociais enfrentam instabilidades: Whatsapp, Instagram e Facebook apresentam falhas

Usuários ao redor do mundo enfrentaram dificuldades no funcionamento das plataformas do WhatsApp, Instagram e Facebook nesta sexta-feira (16). O WhatsApp apresentou falhas no envio de áudios tanto em dispositivos móveis quanto na versão web, enquanto o Instagram teve problemas no compartilhamento de stories.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo informações do Downdetector, um site especializado em monitorar serviços online, houve um pico de cerca de 4,5 mil notificações de problemas no envio de mensagens pelo WhatsApp. Até as 15h59, foram registradas 4.573 notificações de falhas no aplicativo, afetando tanto os usuários em seus smartphones quanto aqueles que utilizam o WhatsApp Web.

Vale ressaltar que os três aplicativos pertencem à Meta, empresa que substituiu o antigo Facebook Inc. e agora é responsável pelos produtos da companhia.

