Barco com 12 pessoas naufraga em Santa Catarina e Marinha intensifica buscas

O naufrágio ocorreu após a passagem de um ciclone extratropical pela região Sul do país. O fenômeno, que trouxe fortes chuvas, alagamentos e rajadas de vento, pode ter desempenhado um papel importante no acidente. Essa tempestade intensa causou uma série de impactos na área, e o barco com 12 pessoas a bordo foi vítima das condições adversas do mar resultantes do ciclone. Agora, equipes de resgate da Marinha estão empenhadas em encontrar os desaparecidos e lidar com as consequências desse trágico incidente.

Foto: Tiago Ghizoni/NSC Total

Uma embarcação pesqueira com pelo menos 12 tripulantes naufragou no mar da costa da cidade de Garopaba, no Sul de Santa Catarina, na noite dessa sexta-feira (16). A informação foi confirmada pela Marinha do Brasil, que faz buscas na região. O acidente aconteceu horas após um ciclone extratropical passar pelo Rio Grande do Sul e também por parte do litoral Sul catarinense.

A Capitania dos Portos informou que as buscas pelos desaparecidos foram iniciadas por volta das 21h30 dessa sexta-feira, mas até às 8h30 deste sábado (17) ninguém havia sido resgatado. Segundo o portal G1, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina vai auxiliar nas buscas.

O naufrágio ocorreu próximo à Ilha do Coral, a 45 minutos de barco de Garopaba e ao Sul de Florianópolis. Até o momento não há informações sobre a identidade e nem o número exato de tripulantes da embarcação.

Da redação com G1