Adolescentes se vingam apedrejando moto após descobrirem namoro o mesmo homem

Duas adolescentes foram parar na delegacia após quebrarem e apedrejarem moto de um rapaz, em Anápolis, a 55 km a capital goiana. A situação aconteceu por vingança, depois que elas descobriram que ele namorava as duas ao mesmo tempo. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), durante a confusão, o rapaz teria fugido levando o celular de uma das garotas.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

O caso aconteceu na terça-feira (13/6), em frente a uma distribuidora de bebidas na região central da cidade. De acordo com a PM, as duas garotas descobriram a traição e decidiram aguardar o namorado na saída do trabalho.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a moto danificada. Veja:

Jovens descobrem que namoravam o mesmo rapaz e quebram moto dele em Anápolis-GO.

As adolescentes foram parar na delegacia. pic.twitter.com/SjG57AQMC3 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) June 17, 2023

O rapaz foi surpreendido ao sair do trabalho e encontrar as duas adolescentes quebrando a moto dela. De acordo com o relato da PM, o homem conseguiu fugir do local levando o celular de uma das garotas.

Revoltadas, as adolescentes acionaram a polícia para denunciar o suposto roubo do aparelho. Mas quando a equipe chegou, elas explicaram a verdadeira história.

As adolescentes e o homem foram levados para a Central de Flagrantes. Lá, o rapaz devolveu o celular da adolescente e foi registrado somente um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo dano causado à motocicleta.

Da Redação com Metrópoles