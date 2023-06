Bolsa Família de junho começa a ser pago na segunda e atinge maior valor já pago; veja calendário

O Bolsa Família de junho começa a ser pago na segunda-feira (19) como novos benefícios. A partir deste mês, o governo vai depositar um adicional de R$ 50 para crianças ou adolescentes de sete a 18 anos e para gestantes e lactantes.

Foto: Reprodução Internet

Em março, quando foi relançado, o Bolsa Família iniciou o pagamento de R$ 150 por família com crianças até seis anos. Completo, e com o valor mínimo de R$ 600 por família, o programa de distribuição de renda deve pagar o maior valor médio da história e as famílias podem receber até R$ 850 somando todos os benefícios.

Com isso, o benefício médio recebido por cada família será o maior da história do programa de transferência de renda: R$ 705,40.

O programa contemplará 21,2 milhões de famílias beneficiárias em junho. Segundo informações do próprio governo, o valor total repassado também bateu recorde e soma mais de R$ 14,97 bilhões.

De acordo com informações da Agência Brasil, os acréscimos garantem que 9,8 milhões de famílias recebam mais recursos neste mês do que receberam em maio. Até então, o maior benefício médio já registrado era o do mês passado, quando os lares brasileiros receberam em média R$ 672,45.

Veja como fica o valor do Bolsa Família a partir deste mês:

- R$ 600 - valor mínimo pago por família

- R$ 150 - adicional para famílias com crianças até os seis anos

- R$ 50 - adicional para famílias com crianças ou adolescentes de 7 a 18 anos (incompletos)

- R$ 50 - adicional para família com gestantes e lactantes

- R$ 850 - é o valor que uma família pode receber somando todos os benefícios

Foto: Reprodução Internet/Gov.br

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) ainda não divulgou quanto beneficiários vão receber este mês. Em maio, 21,25 milhões de famílias receberam o pagamento.

Os pagamentos seguem a ordem do número final do NIS (veja como consultar o número) - veja calendário completo abaixo. Na segunda recebem os beneficiários com NIS de final 1.

Quem tem direito a receber o Bolsa Família?

Para poder receber o Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês.

Ou seja, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.320, e nessa família há seis pessoas, a renda de cada um é de R$ 217. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício.

O primeiro passo para é estar inscrito no Cadastro Único (clique aqui e veja como se cadastrar), com os dados corretos e atualizados. Esse cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios, como os CRAS. É preciso apresentar o CPF ou o título de eleitor.

Bom lembrar que, mesmo inscrita no Cadastro Único, a família não passa a receber o Bolsa Família de imediato. Todos os meses, o programa identifica, de forma automatizada, as famílias que serão incluídas e que começarão a receber o benefício. Em abril, por exemplo, 113 mil famílias foram incluídas no programa.

Como faço para receber o Bolsa Família?



Os cartões e senhas utilizados para saque do Auxílio Brasil continuarão válidos e poderão ser utilizados para o recebimento do Bolsa Família.

As famílias que recebem seu benefício pelo aplicativo Caixa Tem, em conta Poupança Social Digital, vão receber o Bolsa Família da mesma forma e vão poder continuar movimentando seu benefício pelo aplicativo.

Em 6 de março, foi lançado o aplicativo Bolsa Família para smartphones, que substituirá o aplicativo do Auxílio Brasil. Assim, o beneficiário também poderá consultar a disponibilidade do seu benefício pelo novo aplicativo.

Como ficam os benefícios do Bolsa Família e os valores?



- Benefício de Renda de Cidadania: pago para todos os integrantes da família, no valor de R$ 142 por pessoa;

- Benefício Complementar: pago às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja o suficiente para alcançar o valor mínimo de R$ 600 por família. O complemento é calculado para garantir que nenhuma família receba menos que o valor de R$ 600;

- Benefício Primeira Infância: no valor de R$ 150 por criança com idade entre 0 (zero) e 6 anos;

- Benefício Variável Familiar: pago às famílias que tenham em sua composição gestantes e/ou crianças, com idade entre 7 (sete) e 12 (doze) anos incompletos e/ou adolescentes, com idade entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos incompletos; no valor de R$ 50 por pessoa que atenda estes critérios.

Importante - O Benefício Primeira Infância é pago desde março de 2023. Por questões operacionais, os demais benefícios do Bolsa Família começarão a ser pagos a partir de junho de 2023. Até lá, será mantido o pagamento da cesta de benefícios do Programa Auxílio Brasil, com a adição do Benefício Primeira Infância do Bolsa Família.

Onde conseguir informações sobre o Bolsa Família?



O MDS oferece diversos canais de atendimento para os beneficiários do Bolsa Família. São eles:

- O telefone 121, do MDS – funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O atendimento eletrônico funciona todos os dias, 24 horas por dia;

- No Fale Conosco do site www.mds.gov.br é possível encontrar link para registrar sua demanda pelo formulário eletrônico,

- O telefone 111, canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal com informações sobre o cartão e o saque do benefício;

- Aplicativo Bolsa Família, onde o responsável familiar pode consultar informações sobre seu benefício, tais como valor, situação e a data de pagamento do seu benefício.

- Os canais para movimentação do dinheiro e consulta de informações permanecem os mesmos: aplicativo Caixa Tem, terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa.

Da Redação com Valorinveste