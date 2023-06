Óvni? 'Bola de fogo verde' atravessa céu de MG e SP; entenda

Moradores de Belo Horizonte e cidades do interior de Minas Gerais, Goiás e São Paulo filmaram uma "bola de fogo verde" atravessando o céu na noite desta segunda-feira (19).

Foto: Reprodução Internet

Em MG, além da capital, foi possível visualizar as luzes em Pouso Alegre, Elói Mendes, Cabo Verde, Monte Belo, Minduri e na região do Triângulo Mineiro.

Apesar de muitos pensarem se tratar de um objeto voador não identificado (óvni), esse fenômeno foi provavelmente causado pela passagem de um bólido, um meteoro grande e brilhante, na atmosfera terrestre.

"Muito possivelmente esse objeto foi um bólido, ou seja, um meteoro que explode no ar. Ele estava muito alto. A prova disso é que o mesmo fenômeno foi visto de vários pontos bem distantes", afirmou o físico e astrônomo Renato Las Casas, professor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Ainda de acordo com Las Casas, uma outra possibilidade é de que o feixe de luz fosse lixo espacial. No entanto, a alta velocidade observada é uma característica do meteoro.

"Uma pedra que entra com altíssima velocidade na nossa atmosfera. Devido ao atrito com ar, ela vai aquecendo. Se partes dela aquecem muito mais do que outras partes, isso cria uma tensão naquela estrutura, que faz com que ela exploda, se quebre, em várias partes", explicou o especialista.

A Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon) publicou, nas redes sociais, que o bólido entrou na atmosfera às 18h37.

Segundo a organização, além de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, é possível que ele tenha sido visto também no Paraná. Veja vídeo:

Moradores de cidades de Minas Gerais, entre elas Belo Horizonte, e de outros estados, como Goiás e São Paulo, relataram um fenômeno luminoso no céu na noite desta segunda-feira (19). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o registro. pic.twitter.com/f89So5qgro — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) June 20, 2023

Da Redação com G1