Tempo: inverno tem início nesta quarta e deve ser mais quente do que no ano passado

O inverno começa nesta quarta-feira (21), às 11h57 (horário de Brasília), com o solstício, que marca o início da estação mais fria do ano. “O caminho que o sol faz no céu é mais baixo e, com isso, uma temperatura mais fria, porque os raios solares não estão incidindo diretamente no nosso hemisfério”, explicou a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, no Rio de Janeiro (RJ).

foto ilustrativa/Reprodução: g1

Segundo ela, a aproximação do inverno já se caracteriza pela diminuição das temperaturas por conta da inclinação dos raios solares. “Aos poucos os dias vão ficando menores e as noites maiores. O sol está nascendo mais tarde e se pondo mais cedo”, acrescentou Josina.

Mas este ano, a estimativa é que o inverno no Brasil seja mais quente, em comparação com o ano passado, de acordo com estimativa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). As temperaturas devem subir devido ao fenômeno El Ninõ. “A principal consequência para o nosso inverno é a temperatura ficar, em média, um pouco acima do normal, principalmente na região Central do Brasil”, disse o meteorologista Gilvan de Oliveira, do Inpe. Esse fenômeno ocorre quando as temperaturas da superfície do oceano Pacífico ficam acima do normal.

O pesquisador lembrou que o aumento das temperaturas durante o período mais seco do ano, como consequência do El Niño, pode elevar o risco de queimadas. “Temos que ficar atentos com o tempo seco e temperaturas um pouco mais altas e o risco maior em relação ao aumento de queimadas nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, principalmente no cerrado brasileiro”, afirmou Gilvan.

Com Hoje em Dia