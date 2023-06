Pix de pessoas jurídicas começa a ser cobrado pela Caixa em 19 de julho

A partir do dia 19 de julho, as empresas clientes da Caixa Econômica Federal passarão a pagar por transações realizadas através do Pix. Essa cobrança de tarifas para usuários corporativos do sistema de transferências instantâneas foi autorizada pelo Banco Central (BC) e é praticada pela maioria dos bancos, embora não fosse aplicada pela Caixa.

Em um comunicado, o banco desmentiu boatos infundados que circularam na segunda-feira (18) de que a tarifação seria estendida a outros tipos de clientes. A Caixa ressaltou que pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEI) e beneficiários de programas sociais continuarão a utilizar o Pix sem nenhum custo.

"A prática [de tarifar o Pix para pessoas jurídicas] já é adotada por outras instituições financeiras e é autorizada pelo Arranjo Pix desde novembro de 2020, conforme a Resolução BCB nº 30/2020", justificou a Caixa em seu comunicado.

O banco também informou que a tarifa a ser aplicada às empresas que utilizam o Pix será uma das mais baixas do mercado. Segundo a nota, a Caixa mantém seu compromisso de oferecer aos clientes as melhores condições em relação a seus produtos e serviços.

Aqui estão as tarifas de envio e recebimento do Pix para clientes jurídicos privados:

Pix transferência

Envio de empresa para pessoa física por chave Pix, inserção de dados bancários ou iniciação de pagamento

Envio entre empresas por chave Pix ou inserção de dados bancários

0,89% do valor da operação, com valor mínimo de R$ 1 e máximo de R$ 8,50

Pix compra

Empresa recebe Pix de pessoa física em operações de compra por chave Pix, inserção de dados bancários, iniciador de pagamento e Código QR estático

Empresa recebe Pix de outra empresa por Código QR estático e iniciador de pagamento

0,89% do valor da operação, com valor mínimo de R$ 1 e máximo de R$ 130

Pix Checkout

Empresa recebe Pix de pessoa física ou de outra empresa por Código QR dinâmico

1,20% do valor da operação, com valor mínimo de R$ 1 e máximo de R$ 130

Fontes: Caixa Econômica Federal, Agência Brasil