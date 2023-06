Imposto de Renda 2023: Quando será liberado o segundo lote da restituição?

Conforme divulgado pela Receita Federal, o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023 será disponibilizado no dia 30 de junho, seguindo o calendário oficial estabelecido. Até o dia 23 de junho, os contribuintes terão acesso à lista dos beneficiados nesse lote. Para este ano, as restituições do Imposto de Renda foram organizadas em cinco lotes, sendo que o primeiro já foi liberado em 31 de maio.

Confira abaixo as datas previstas para a abertura da consulta e pagamento em cada lote:

1º lote: consulta em 24 de maio, pagamento em 31 de maio.

2º lote: consulta em 23 de junho, pagamento em 30 de junho.

3º lote: consulta em 24 de julho, pagamento em 31 de julho.

4º lote: consulta em 24 de agosto, pagamento em 31 de agosto.

5º lote: consulta em 22 de setembro, pagamento em 29 de setembro.

No primeiro lote, um número recorde de 4.129.925 contribuintes recebeu a restituição, totalizando um valor de R$ 7,5 bilhões. Vale ressaltar que, além das restituições referentes ao ano atual, também foram incluídos pagamentos pendentes de anos anteriores.

A restituição do Imposto de Renda será depositada na conta bancária indicada pelo contribuinte durante a declaração. Em caso de problemas no crédito, é possível reagendar o pagamento pelo Portal BB ou entrar em contato com a Central de Relacionamento BB.

É importante lembrar que o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda 2023 encerrou-se em 31 de maio, e aqueles que não o fizeram estão sujeitos a multas e penalidades.

