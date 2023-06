Instagram anuncia cobrança para selo de verificação; entenda o motivo e os valores

O Instagram passará a cobrar uma taxa dos usuários que desejam obter o selo de verificado na plataforma, através do serviço "Meta Verified". O valor mensal será de R$ 45 pelo site e R$ 55 para usuários de Android ou iOS. Além do selo, a assinatura oferecerá recursos exclusivos, como proteção contra perfis falsos. Usuários já verificados não serão afetados pela mudança.

Foto: Reprodução/iStock

O Instagram anunciou que passará a oferecer o selo de verificado na plataforma mediante pagamento. O novo serviço chamado "Meta Verified" chegará ao Brasil nas próximas semanas e também será válido para o Facebook.

Essa estratégia tem como objetivo gerar lucros para a plataforma e já está em vigor nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Índia.

O valor para adquirir o selo será de R$ 45 mensais para assinaturas realizadas pelo site. Já para usuários de dispositivos Android ou iOS, o valor mensal será de R$ 55.

A empresa Meta, responsável pela plataforma, ainda não divulgou os detalhes sobre como será feita a análise do histórico de postagens no Instagram dos usuários maiores de 18 anos, requisito para solicitar o selo de verificação. No entanto, será necessário enviar um documento com foto para comprovar a autenticidade.

Usuários do Instagram que já possuem o selo de verificação não serão afetados pela implementação do serviço e não serão cobrados por isso.

Além do selo, a Meta afirma que os usuários que assinarem o Meta Verified terão acesso a recursos exclusivos, como proteção e monitoramento proativo contra perfis falsos, suporte técnico e recursos especiais para compartilhamento de conteúdo.

Da redação com MoneyTimes