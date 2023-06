Incêndio em unidade da Braskem no ABC Paulista resulta em uma vítima fatal e seis feridos

Uma explosão ocorreu na unidade da indústria Braskem em Santo André, no ABC paulista, deixando uma pessoa morta e seis feridas. O incidente envolveu a explosão de um tanque de gasolina. A vítima fatal teve 90% do corpo queimado e outras seis pessoas sofreram queimaduras e contusões. As autoridades estão investigando as causas do acidente.

Foto: Reprodução/Via ABC

Uma tragédia ocorreu nesta quinta-feira, por volta das 9h20m, na unidade da indústria Braskem, localizada no polo petroquímico de Capuava, em Santo André, no ABC paulista. Uma explosão em um tanque de gasolina resultou na morte de uma pessoa e deixou outras seis feridas.

A vítima fatal, que sofreu queimaduras em 90% do corpo, foi gripe socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e levada ao hospital do Tatuapé. No entanto, lamentavelmente, não resistiu às lesões e faleceu no fim da manhã. Uma segunda vítima, em estado grave e com queimaduras semelhantes, foi resgatada pela própria empresa antes da chegada dos bombeiros.

Outra pessoa ferida sofreu queimaduras no rosto e nas vias respiratórias e foi encaminhada ao Hospital São Mateus para receber atendimento médico. Além disso, pelo menos duas pessoas sofreram contusões nas pernas devido à queda causada pelo deslocamento de ar causado pela explosão e foram levadas a um Pronto Socorro. Os funcionários com lesões leves foram atendidos no ambulatório da empresa.

No total, 33 bombeiros e 11 viaturas atuaram no local do acidente, conseguiram controlar o fogo no fim da manhã.

De acordo com informações da Tenenge, empresa que presta serviços para a Braskem, cinco dos feridos eram funcionários da própria empresa. A Tenenge confirmou a morte de um dos funcionários e informou que outros dois continuam hospitalizados, enquanto dois feridos leves já foram atendidos e dispensados.

A Tenenge emitiu uma nota afirmando que está focada em prestar apoio às vítimas, seus familiares, e colaborando com as autoridades presentes no local.

A Braskem, por sua vez, divulgou uma nota informando que o incêndio ocorreu em um tanque que estava passando por manutenção. A brigada de emergência da empresa e os bombeiros foram acionados imediatamente e estão controlando o foco do incêndio. A empresa também providenciou a evacuação imediata do local e está investigando as causas do incidente.

Da redação com O Globo