Vídeo: mãe reencontra filho em coma no hospital após 16 dias e web desaba em emoção

A história do pequeno Gui tem comovido as redes sociais com sua história de vida. No perfil do TikTok da mãe, Tayane Gandra, o garotinho é apresentado como um símbolo de vitória. Portador de uma doença rara chamada epidermolise bolhosa, o menino precisa de cuidados médicos e, recentemente, ficou em coma por 16 dias.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Redes

Em vídeo compartilhado nessa quarta-feira (21/6), Tayane arrancou lágrimas dos seguidores. Na ocasião, ela reencontrou o filho que não via acordado há mais de duas semanas.

Dos 16 dias em coma, Gui passou 14 intubado. Nas imagens, a mulher corre para abraçar o pequeno, que chora no colo da mãe. “Deus de milagres”, escreveu Tayane na legenda do vídeo. Veja aqui:

Em diversas gravações, a mãe mostra momentos da criança no hospital, sempre com fé de que ele logo se recuperará. “O deserto não é lugar de morada, é apenas passagem. Está sendo lindo, em breve estaremos na nossa casinha, meu filho”, disse Tayane, emocionada.

Da Redação com Metrópoles