Policial salva recém-nascido engasgado com leite materno; vídeo viralizou na internet

Um policial militar salvou um recém-nascido no Grajaú, zona sul de São Paulo, na última quinta-feira (27/6). A menina, de 1 mês, estava engasgada com leite materno e foi levada pela mãe até o quartel da Polícia Militar no bairro.

Foto: Reprodução Internet/Metrópoles

As imagens mostram a mãe da pequena Kiara saindo às pressas de um carro na Rua Rosália Grisi Sandoval, no bairro Parque América, que pertence ao distrito do Grajaú. Cinco policiais do batalhão percebem a movimentação pelas câmeras e foram ampará-la.

Um dos PMs, identificado apenas como cabo Matos, acomodou a criança no braço para começar as manobras de desengasgo. Enquanto isso, outro policial tentava acalmar a mãe. Minutos depois, a imagem mostra uma viatura saindo da rua do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPMM).

A cena foi filmada pela câmera de segurança da unidade e fez sucesso nas redes sociais. Veja abaixo:

Policial salva recém-nascido engasgado com leite materno, em SP; veja vídeo. pic.twitter.com/CCHmMXUceQ — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) June 26, 2023

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o PM conseguiu fazer com que Kiara voltasse a respirar, e os policiais levaram a bebê de viatura até o pronto-socorro do Grajaú. Ela foi atendida pelos médicos na unidade e passa bem.

O resgate filmado pelas câmeras do quartel foi publicado nas redes sociais da Polícia Militar e viralizaram na internet.

Em setembro de 2022, um caso parecido aconteceu no 50º Distrito Policial, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. À época, uma equipe de policiais salvou um bebê que estava engasgado e foi levado à delegacia por funcionárias de uma creche.

As câmeras de segurança gravaram o momento em que uma investigadora tomou o bebê em seus braços e começou a fazer a manobra de Heimlich para salvá-lo. A criança voltou a respirar e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

Da Redação com Metrópoles