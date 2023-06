Discord: Criminosos que violentam, humilham e chantageiam menores no app

São dezenas de meninas violadas, chantageadas, expostas, catalogadas

O Discord, um aplicativo popular entre adolescentes, foi alvo de operação Polícia Federal (PF) por violência e chantagem contra menores de idade. As informações foram reveladas, neste domingo (25), no Fantástico da TV Globo.

Foto: Reprodução/iStock

Conforme a PF, via aplicativo Discord, os criminosos iniciavam as conversas com adolescente, em sua maioria em situação de fragilidade emocional. Em seguida, estabeleciam um vínculo com as vítimas e depois pediam fotos intimas delas na rede. Após o envio, as jovens eram chantageadas e obrigadas a cumprir desafios estabelecidos, sob ameaça de terem suas imagens vazadas.

“É importante que fique muito claro que não se trata de desafios que estão sendo praticados por adolescentes. Tratam-se de criminosos, a grande maioria maiores de idade, que utilizam a insegurança dessa plataforma em relação a crianças e adolescentes para praticar crimes gravíssimos contra essas meninas”, declarou a promotora Maria Fernanda Balsalobra.

Durante a operação realizada na última sexta-feira (23), a polícia prendeu dois criminosos que agiam na plataforma Discord e identificaram mais um, Carlos Eduardo, conhecido como DPE, que está foragido.

Segundo a polícia, um dos criminosos identificado como Izaquiel Tomé dos Santos, conhecido como Dexter na plataforma, admitiu ter chantageado as garotas para que elas se mutilassem.

Além dele, um dos bandidos tinha uma coleção em vários aparelhos de armazenamento com o nome: "back up das vagabundas estupráveis". Em cada pasta, o nome de uma vítima. São dezenas de meninas violadas, chantageadas, expostas, catalogadas.

Em uma dessas pastas há uma menina de Joinville, de apenas 13 anos. Em agosto de 2022, ela deixou um bilhete e fugiu de casa, atraída por um rapaz que conheceu no Discord.

Ao todo, dez vítimas de tortura virtual já foram identificadas pela PF. “Eles são sádicos, misóginos, eles têm um asco, um avesso por mulheres”, afirma o delegado Fábio Pinheiro Lopes.

Ministério Público de São Paulo também investiga o aplicativo Discord

“Nós estamos apurando, através de um inquérito civil, a falta de segurança da plataforma Discord. Crimes individuais sempre vão ocorrer na internet. O que diferencia é a detecção de que nessa plataforma está ocorrendo um discurso estruturado de ódio. Um local propício para que eles planejem ataque as vítimas e, principalmente, transmitam o conteúdo do crime”, afirma o promotor de Justiça de São Paulo Danilo Orlando.

O que diz o Discord sobre os crimes?

O Discord permite que as pessoas se comuniquem em transmissões ao vivo de vídeos dentro da plataforma. Em entrevista ao Fantástico, o porta-voz do Discord disse que a plataforma “não tolera comportamento odioso”.

“Nós somos um produto gratuito para mais de 150 milhões de usuários ao redor do mundo, e de tempos em tempos, conteúdo mau e comportamento mau vão acontecer. Nós trabalhamos ativamente para remover esse conteúdo”, afirmou o porta-voz.

"Gostaria de enfatizar que a vasta maioria das interações de brasileiros usando Discord são positivas e saudáveis. Nós somos proativos e investigamos grupos que podem estar envolvidos em ameaças a crianças e trabalhamos para tirar esses agentes ruins da plataforma”.

Com O Tempo