Segunda parcela do 13º salário dos aposentados do INSS será paga nesta segunda-feira; veja calendário

A partir desta segunda-feira (26), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começará a pagar a segunda parcela do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios. À semelhança dos anos anteriores, o subsídio de Natal foi adiantado para maio e junho.

Essa medida beneficiará cerca de 30 milhões de brasileiros, que receberão um total de R$ 62,6 bilhões. Este é o quarto ano consecutivo que o benefício é antecipado para o primeiro semestre. A liberação dos recursos segue o calendário de pagamentos da Previdência Social em 2023.

Foto: Reprodução/Internet

Segunda parcela tem desconto do imposto de renda

A segunda parcela do 13º salário será deduzida do imposto de renda para quem se enquadra na faixa de renda que exige o pagamento de tributos. Neste ano, o governo Lula mudou a tabela de impostos, que foi atualizada em 1º de maio, resultando em menos segurados a pagar imposto de renda.

Agora, o imposto de renda só incide sobre quem ganha pelo menos dois salários mínimos, o que equivale a R$ 2.640 em 2023. Pessoas com 65 anos ou mais também pagam menos imposto a partir do mês de aniversário.

Fazem jus ao 13º salário os beneficiários de aposentadorias, pensões e auxílios. No entanto, estão excluídas desse pagamento as pessoas físicas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e renda mensal vitalícia.

Os recursos serão depositados nas contas dos beneficiários com base nos dígitos finais do número do benefício, correspondente ao mês de pagamento. Em junho, os pagamentos começarão no dia 26 para aqueles com números de benefício que terminam em 1, desconsiderando o dígito verificador. Os primeiros a receber os pagamentos serão os beneficiários que ganham o salário mínimo. O salário mínimo foi elevado para R$ 1.320 em 1º de maio.

Posteriormente, nos primeiros dias do mês seguinte, terá início a liberação dos recursos para quem ganha acima de um salário mínimo, até o teto do INSS de R$ 7.507,49 em 2023. As datas de pagamento desse grupo vão de 3 a julho 7º.

Veja as datas de pagamento da segunda parcela do 13º do INSS:

- Para quem ganha um salário mínimo de R$ 1.320:

Final do benefício Data do depósito 1 26/jun 2 27/jun 3 28/jun 4 29/jun 5 30/jun 6 03/jul 7 04/jul 8 05/jul 9 06/jul 10 07/jul

- Para quem ganha acima do salário mínimo



Final do benefício Data do depósito 1 e 6 03/jul 2 e 7 04/jul 3 e 8 05/jul 4 e 9 06/jul 5 e 0 07/jul

Da redação

Fonte: Folhapress