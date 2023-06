Bolsa Família: Caixa realiza pagamento com adicional de R$ 50 a beneficiários com NIS finalizado em 7 nesta terça-feira

A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta terça-feira (27) a parcela de junho do Bolsa Família com um adicional de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos.

Foto: Reprodução/MDAS

Desde março, o programa também oferece um adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos. Com esses adicionais, o valor médio do benefício pode chegar a R$ 705,40, o maior da história do programa.

Neste mês, o Bolsa Família alcançou 21,2 milhões de famílias, com um gasto total de R$ 14,97 bilhões. Além disso, o programa implementou novas regras, como a possibilidade de permanecer no programa por até dois anos mesmo com melhora na renda, desde que cada membro da família receba até meio salário mínimo.

Os beneficiários podem consultar informações sobre pagamentos e valores pelo aplicativo Caixa Tem.

Calendário do Bolsa Família

Imagem: Reprodução/Agência Brasil

Auxílio Gás

O Auxílio Gás será pago às famílias cadastradas no CadÚnico com NIS final 7. O valor em junho é de R$ 109, seguindo o calendário do Bolsa Família.

Uma redução no preço do botijão resultou na diminuição do montante. O programa beneficia 5,62 milhões de famílias e continua em 100% do preço médio do botijão até o final do ano.

Apenas famílias no CadÚnico com membros recebendo o BPC são elegíveis, com preferência para mulheres responsáveis ​​pela família e vítimas de violência doméstica.

Da redação