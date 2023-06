Entretenimento: Brasil tem quatro parques na lista dos melhores do mundo

O Brasil está na lista dos países que tem os melhores parques de diversões e aquáticos do mundo, segundo a lista do TripAdvisor, ocupado a segunda e terceira colocações no TOP 10, segundo a avaliação dos turistas e usuários. No total, quatro parques brasileiros fazem parte da lista e ficaram na frente, inclusive, de um parque da Disney. Fazem parte da lista 25 parques ao redor do mundo.

Foto ilustrativa/Reprodução: Getty Images

"As experiências e atrações premiadas com o Travellers’ Choice conquistaram um grande volume de avaliações e opiniões positivas em 12 meses. Cada lugar premiado passou por nossos padrões rigorosos de segurança e confiança", destaca a plataforma.

O Beto Carrero World, o segundo melhor da lista, é um parque temático localizado no litoral norte do estado de Santa Catarina e o maior da América Latina. O parque tem mais de 100 atrações, com brinquedos radicais e familiares, sete shows ao vivo diariamente e "o mais belo zoológico do País." O parque obteve nota 4.5 com 20.294 avaliações.

O terceiro na lista é o Beach Park de Aquiraz, um complexo turístico do litoral do Nordeste do Brasil, localizado na praia de Porto das Dunas, a 27 quilômetros de Fortaleza. O parque aquático é considerado o maior da América Latina, distribuído numa área total de 20.000 m² e 13 km² de área. O parque teve nota 4.5 com 15.038 avaliações.

O Parque Terra Mágica Florybal, em Canela, está na 13ª colocação com nota 4.5 e 6.176 avaliações. O parque oferece cinema em 7D, voo de Pterodáctilo, Dino Móvel e dezenas de outras atrações e foi inaugurado em 2011. A ideia do parque temático foi de Valdir Cardoso, fundador da Florybal Chocolates.

Na 18ª posição está o Hot Park, em Rio Quente, e é um dos melhores parques aquáticos do mundo, o maior da América do Sul e o único com águas quentes. Possui uma área de 55 mil m² com diversas atrações radicais, outras para relaxar e tudo isso em meio à natureza. Com pontuação 4.5 o parque teve 13.796 avaliações.

Os parques brasileiro ficaram na frente, inclusive, do Walt Disney Studios Park, em Marne-la-Vallee, na França. No topo da lista está o Siam Park, localizado em Tenerife na Espanha, e obteve nota 4.5 com 34.809 avaliações.

O grande vencedor é um parque aquático foi inaugurado em 2008 e é um dos maiores parques temáticos de atrações aquáticas da Europa. Ao todo, são 185.000 metros quadrados decorados segundo o exotismo e o mistério do antigo reino do Sião, com uma grande diversidade de tobogãs para quem gosta de adrenalina.

Lista dos parques

Siam Park - em Tenerife, Espanha

Beto Carrero World - Penha, Brasil

Beach Park - Aquiraz, Brasil

Ferrari World Abu Dhabi - Abu Dabi, Emirados Árabes

Waterbom Bali - Kuta, Indonésia

Le Puy du Fou - Les Epesses, França

Futuroscope - Chasseneuil-du-Poitou, França

Pleasure Beach - Blackpool, Reino Unido

Yas Waterworld Yas Island - Abu Dhabi Abu Dabi, Emirados Árabes

The Milky Way Adventure Park - Clovelly, Reino Unido

Aquafollie - Caorle, Itália

Alton Towers - Alton, Reino Unido

Parque Terra Mágica Florybal - Canela, Brasil

Silver Dollar City - Branson, Missouri

Dollywood - Pigeon Forge, Tennessee

Universal's Islands of Adventure - Orlando, Flórida

Fun Spot America - Kissimmee, Flórida

Hot Park - Rio Quente, Brasil

Walt Disney Studios Park - Marne-la-Vallee, França

Com Itatiaia