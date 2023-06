Massoterapeuta faz massagem em mulher em frente a Esplanada dos Ministérios em Brasília; veja o vídeo

O terapeuta, massagista e influenciador digital Walter Barbosa ganhou os holofotes após postar um vídeo em que faz uma massagem ao ar livre, em frente ao Congresso Nacional.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Embora o vídeo tenha sido postado há seis dias, ele tornou-se viral recentemente. Na edição, Barbosa aparece massageando as nádegas, pernas, cabelos e costas da mulher. Tudo de forma muito sensual de maneira a estimular, principalmente, as seguidoras.

Assista ao vídeo:

Massoterapeuta faz vídeo em frente a Esplanada dos |Ministérios para divulgar seu trabalho pic.twitter.com/Scesmz6nf9 — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) June 28, 2023

Pelo Instagram, as pessoas que acompanham o trabalho de Barbosa não perderam tempo e deixaram opiniões. "Uaaaauuu... que top! Mas só uma curiosidade: Ninguém foi te encher o saco nesse lugar?", indagou uma mulher.

Ele recebeu até convites. "Só faltou aquela super produção. Vem pra salvador e bora fazer um super vídeo no farol da barra", brincou um profissional de filmagem de Salvador.

Com 392 mil seguidores no Instagram, o massagista publica vídeos massageando clientes para divulgar seu trabalho. A estratégia de fazer a massagem em locais inusitados e que exalem sedução, no entanto, não é nova para ele. Quartos com luz baixa e lindas vistas já foram explorados por Barbosa.

À reportagem, o "Sr. Barbosa" — como é conhecido profissionalmente — conta que a ideia de gravar no Congresso Nacional foi uma jogada de marketing. "Foi apenas uma forma de divulgar meu trabalho. Quero poder gravar a massagem em cada ponto turístico de cada estado do Brasil. Assim foi em Curitiba, Santa Catarina e Espírito Santo", explica.

A ideia original, na verdade, era gravar na rampa em frente ao Senado, mas que na hora de gravar, solicitaram uma autorização formal em carta.

"Eu até consegui autorização verbal quando fui me informar, mas no dia que fui gravar a equipe era outra e não consegui acesso de imediato, pediram que eu conseguisse uma autorização oficial em carta", relata o massoterapeuta.

Para não perder a oportunidade, Barbosa escolheu um ponto com uma vista privilegiada: "Procurei saber com os responsáveis do local para a minha gravação, não consegui gravar em cima da rampa aonde pensei, mas liberaram em frente à mesma".

Walter, que estava em Brasília para atendimentos e cursos, conta que alguns veículos da polícia chegaram a passar no momento da gravação. "Mas já me conheciam pelo visto. Gravaram, acenaram e seguiram o caminho", afirma.

Segundo Barbosa, a massagem sensorial é semelhante à relaxante, mas voltado para a sensualidade. "Tem toques de carinho, de afeto. E pode ter picos de excitação que as clientes podem sentir de acordo com as intensidades, que eu denomina como leve, moderado e intenso", pontua.

O especialista destaca, no entanto, que excitação é diferente de atração: "As pessoas não vão ficar excitadas por mim, elas vão ficar excitadas pelos estímulos que elas irão sentir na massagem."

Da Redação com OTempo/Correio Braziliense