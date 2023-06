Por trás da sigla LGBTQIAPN+: Quem a cria e qual é a forma mais reconhecida?

No Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado anualmente em 28 de junho, é importante refletir sobre a evolução da sigla que representa essa comunidade diversa e suas lutas por direitos. O acrônimo LGBTQIAPN+, que inicialmente era conhecido como GLS (gays, lésbicas e simpatizantes), passou por transformações ao longo do tempo, a fim de abranger e dar visibilidade a toda a rica diversidade presente nesse movimento.

Foto: BrutallyHonestFREE/Pixabay/Reprodução

A sigla GLS, embora tenha sido uma referência importante para a comunidade LGBT no passado, tornou-se desatualizada e limitada em sua representação. Com o objetivo de incluir outras identidades e gêneros presentes na comunidade, a sigla LGBT foi adotada, abrangendo também as mulheres lésbicas e buscando equilibrar a representatividade dentro do movimento.

No entanto, a diversidade e complexidade da comunidade LGBT são amplas e em constante evolução. A fim de abarcar as múltiplas expressões de sexualidade e identidades de gênero, o sinal de "+" foi adicionado à sigla, ampliando ainda mais seu alcance e reconhecimento.

Vale ressaltar que não há uma forma oficial determinada para a sigla LGBTQIA+. Diferentes variações são utilizadas internacionalmente, como LGBTI+ ou LGBTQI+. No contexto brasileiro, a tendência atual é o uso de LGBTQIA+, inclusive em instâncias governamentais, como a secretaria nacional vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

No entanto, é importante destacar que a busca por um consenso em relação à forma mais amplamente utilizada no país ainda está em andamento. A expectativa é que a próxima Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais possa trazer discussões e reflexões para alcançar um consenso sobre a representação da sigla LGBTQIA+ no Brasil.

O que significam as letras de LGBTQIAPN+?

L: lésbicas. Mulheres que sentem atração por outras.

G: gays. Homens que sentem atração por outros.

B: bissexuais. Pessoas que sentem atração por mais de um gênero.

T: transexuais ou travestis. Pessoas que não se identificam com o gênero que foi socialmente designado a elas no nascimento. Travesti é um termo comum no Brasil e é a própria pessoa quem diz se prefere ser identificada dessa forma ou como transexual.

Q: queer. Pessoas cuja identidade transita entre gêneros ou que não concordam com a divisão de gêneros e não performam um gênero específico.

I: intersexo. Pessoas que nascem com características sexuais biológicas de dois sexos.

A: assexuais. Pessoas que não têm atração sexual por outras. Isso não significa que não se relacionem afetivamente.

P: panssexuais. Pessoas que sentem atração por pessoas sem levar em conta o gênero.

N: pessoas não binárias. Pessoas que não se identificam somente com o gênero masculino ou feminino.

Entenda cada parte da nova bandeira :

Foto: Reprodução/Internet

