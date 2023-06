Flávio Dino suspende todos os perfis regionais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal após ataque hacker

O perfil oficial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe foi alvo de um ataque cibernético, no qual criminosos solicitam doações para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em resposta, o ministro Flávio Dino determinou a suspensão de todos os perfis regionais da Polícia Federal e da PRF para análise de segurança. A PRF em Sergipe agiu para resolver o problema, e será instaurada uma investigação para apurar os detalhes do ataque hacker.

Foto: Reprodução/PRF

Após um ataque cibernético ao perfil oficial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe, o ministro Flávio Dino (PSB) determinou a suspensão de todos os perfis regionais da Polícia Federal e da PRF.

“Diante da suposta violação do perfil regional da PRF em Sergipe, inclusive com alteração de senha, determino a suspensão dos perfis regionais da Polícia Federal e da PRF para análise de segurança, deixando apenas os perfis nacionais ativos nas redes sociais. a remoção do posto criminal, a PRF tomou as providências para resolver o problema, e uma investigação será instaurada para apurar os fatos", afirmou o ministro da Justiça.

Em face da alegada invasão de perfil regional da PRF em Sergipe, inclusive com troca da senha, estou determinando a suspensão dos perfis regionais da PF e da PRF para análise da segurança, permanecendo somente os perfis nacionais nas redes sociais. Quanto à retirada do ar da… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) June 29, 2023

Na manhã desta quinta-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou que seu perfil oficial no estado de Sergipe havia sido alvo de um ataque hacker, com criminosos solicitando doações para o ex-presidente Jair Bolsonaro ( PL) através da página da PRF Sergipe.

"Na madrugada desta quinta-feira (29/06), a conta do Instagram da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe foi alvo de um ataque hacker. Na postagem, criminosos solicitam doações a Jair Bolsonaro por meio de um QR code. O código direciona as vítimas para um página de transferências de dinheiro, onde acontece o golpe", afirma a nota da PRF, que foi compartilhada por alguns perfis estaduais da entidade.

Da redação com Itatiaia