Petrobras anuncia redução no preço da gasolina a partir de sábado

A Petrobras anunciou uma nova redução do preço da gasolina para as distribuidoras. A partir deste sábado (1º/07), o litro do combustível ficará R$ 0,14 mais barato nas distribuidoras, uma redução de 5,3% do valor. Isso pode significar queda de R$ 0,10 na bomba, considerando a mistura obrigatória com o álcool.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O anúncio, feito nesta sexta-feira (30), chega um dia após o retorno integral dos impostos federais PIS/Cofins e Cides sobre o etanol e a gasolina. A estimativa inicial de entidades do setor, como a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), é que isso elevasse o litro da gasolina em R$ 0,34 e o de etanol em R$ 0,22.

Na prática, em Belo Horizonte e região o motorista encontra aumentos superiores em alguns postos. O preço médio da gasolina na cidade entre os dias 22 e 24 de junho era R$ 5,05, de acordo com o site de pesquisa Mercado Mineiro. Na quinta-feira (29), alguns comercializavam o combustível por R$ 5,59, segundo o site O Tempo. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro) justifica que as distribuidoras vinham aumentando os preços antes do retorno dos impostos.

“Na verdade, os postos já pagaram mais caro e vêm pagando mais caro desde a semana passada. O Minaspetro já havia alertado para a imprensa que as distribuidoras vinham aumentando seus valores progressivamente. E, como a competitividade no varejo é muito grande, o que pôde ser observado é que alguns postos já repassaram os custos nesta quinta, mas outros não repassaram pois o mercado é livre tanto na distribuição quanto no varejo. Então, o que a gente percebeu é que as distribuidoras anteciparam essa majoração tributária durante a semana, especialmente ao longo dos últimos sete dias”, declara o presidente do Minaspetro, Rafael Macedo.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia declarado, em maio, que a Petrobras poderia baixar os preços e compensar parte do aumento imposto pelo retorno dos tributos federais. "Com o aumento (dos impostos) previsto para 1º de julho, vai ser absorvido pela queda do preço deixada para esse dia. Nós não baixamos tudo o que podíamos. Justamente esperando o 1º de julho, quando acaba o imposto de exportação e acaba o ciclo de reoneração”, declarou durante reunião conjunta nas comissões de Desenvolvimento Econômico; Finanças e Tributação; Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.

Petrobras também reduz preço do gás de cozinha

A Petrobras anunciou, ainda, a redução de R$ 0,10 do quilo do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, para as distribuidoras. A redução representa uma queda de 3,9% no valor médio. “Destaca-se que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no ponto de venda é afetado também por outros fatores como impostos e margens de lucro da distribuição e da revenda”, ressalta nota da empresa.

Com O Tempo