No vai e vem dos preços: redução da gasolina começa a valer neste sábado, após corte da Petrobras

A redução do preço da gasolina para as distribuidoras, anunciada pela Petrobras na sexta-feira (30/06), começa a valer neste sábado (1º/07). A empresa reduziu em 5,3% o valor do litro, o equivalente a R$ 0,14. Para o consumidor, se toda a queda for repassada pela cadeia, a diminuição prevista por consultorias do mercado é menor, de cerca de R$ 0,10, considerando a mistura obrigatória com álcool.

Foto: Reprodução Internet

O corte chega após uma semana de alta no preço dos combustíveis devido ao retorno dos impostos federais PIS/Cofins e Cide. Eles voltaram a ser cobrados integralmente na quinta-feira (29/06). A estimativa da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) e de outras entidades do setor é que isso representasse um aumento de R$ 0,34 do litro da gasolina e de R$ 0,22 do litro do etanol. Na prática, o motorista tem se deparado com aumentos mais significativos em alguns postos. Em Belo Horizonte e região, onde a média de preço da gasolina era R$ 5,05, foi possível encontrar o combustível por R$ 5,59, por exemplo.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro) justifica que os próprios estabelecimentos vinham comprando combustível mais caro ao longo da semana, devido a reajustes nas distribuidoras.

O corte anunciado pela Petrobras já era previsto pelo governo federal. Ainda em maio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que havia margem para redução do preço em julho, quando os impostos federais retornassem. Desde aquele mês, a Petrobras não adota mais os preços internacionais como principal parâmetro para variação de preços internos.

