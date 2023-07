Aposta única leva Mega-Sena de R$ 44,3 milhões; veja números

Uma aposta de Belém (PA) levou o prêmio de R$ 44,3 milhões da Mega-Sena. O concurso 2.607 teve as seguintes dezenas sorteadas neste sábado (1º): 07, 11, 25, 51, 57 e 60.

Foto: Reprodução Internet

Os cinco acertos tiveram 111 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 35.610,73 para cada uma. Já os quatro acertos registraram 6.591 vencedores, com R$ 856,75 de prêmio para cada.

Esse foi o terceiro sorteio da Mega-Semana de Férias, que ofereceu três oportunidades: na terça (27), na quinta (29) e no sábado (1º). O próximo sorteio será realizado na quarta-feira (5), às 20h, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o país, no portal e no aplicativo Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 5.

Para concorrer, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números no volante, mas é possível deixar que o sistema escolha os números por você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 5. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo. Basta preencher o campo correspondente no próprio volante ou solicitar ao atendente. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas.

Da Redação com R7