3º lote da restituição do Imposto de Renda 2023 vai contemplar pessoas sem prioridade

O terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023 será o primeiro a ter contribuintes que não fazem parte da lista de prioridades. A confirmação foi dada pela Receita Federal à reportagem nesta segunda-feira (3).

Os dois primeiros lotes foram liberados apenas para pessoas que faziam parte dos grupos prioritários. O terceiro lote seguirá essa ordem:

- Contribuintes com prioridade legal que entregaram a declaração após 10 de junho ou que estavam na malha fina e resolveram as pendências

- Quem usou a declaração pré-preenchida ou solicitou restituição por Pix, duas situações que também dão prioridade

- Contribuintes sem prioridade. Quanto antes a declaração foi enviada, maior a chance de entrar neste lote, desde que não haja pendências

A Receita Federal deve fechar o lote entre os dias 10 e 12 de julho. "As informações e consulta ao terceiro lote de restituição de 2023 serão liberadas a partir do dia 24", afirmou o auditor fiscal José Carlos Fonseca, da Receita Federal. O pagamento vai ocorrer em 31 de julho.

O primeiro lote foi pago em 31 de maio para 4,1 milhões de pessoas com um total de R$ 7,5 bilhões. A segunda remessa teve o crédito depositado na última sexta-feira (30) para 5,1 milhões, e também somou R$ 7,5 bilhões.

Nos dois lotes, 5.573.868 pessoas com prioridade legal foram incluídas. São idosos com 80 anos ou mais, seguidos pelos idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doença grave, e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

De acordo com Fonseca, todos os contribuintes com prioridade legal que entregaram a declaração até 10 de junho e não estavam com pendências na malha fina foram incluídos nos dois primeiros lotes.

