2ª parcela do 13º será paga a quem ganha acima do salário mínimo; veja calendário

De acordo com notícias publicadas pelo governo, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), começará a pagar a segunda parcela do 13º salário, destinada para pessoas que tenham renda mensal acima de 1 salário mínimo. Os pagamentos iniciarão a partir dessa segunda-feira (3).

O considerado “abono natalino”, que foi antecipado pelo governo federal, é destinado para pessoas que recebem aposentadorias de todos os tipos, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Apenas não possuem o direito ao 13º salário quem recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada) ou outros tipos de auxílios assistenciais.

Segundo o INSS, na segunda-feira, cerca de 30 milhões de pessoas irão receber o 13ª em 2023, o que gerará um investimento de cerca de R$62,6 bilhões na economia do país. O 13º salário (décimo terceiro) para segurados do INSS é pago juntamente com o calendário mensal de benefícios previdenciários.

A consulta do 13º salário, pode ser realizada até de duas maneiras:

100% online, ou seja, através da plataforma Meu INSS. Veja o passo-passo de como realizar a consulta:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS;

Clique em “Entrar com gov.br” e faça login com seus dados cadastrados;

Na página inicial clique em “Extrato de pagamento”;

Na próxima tela, você pode conferir a competência (mês em questão), valor do benefício e previsão de pagamento da competência.

Caso o beneficiário não consiga realizar virtualmente, a segunda possibilidade da consulta pode ser realizada entrando em contato através da central telefônica de atendimento do INSS, pelo telefone 135. O atendimento funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Os valores são pagos gradualmente seguindo a ordem do dígito final do benefício, confira abaixo:

Para quem recebe 1 salário mínimo:

- NIS com final 1- 26/06

- NIS com final 2 - 27/06

- NIS com final 3 - 28/06

- NIS com final 4 - 29/06

- NIS com final 5 - 30/06

- NIS com final 6 - 03/07

- NIS com final 7 - 04/07

- NIS com final 8 - 05/07

- NIS com final 9 - 06/07

- NIS com final 0 - 07/07

Para quem recebe acima de 1 salário mínimo:

Para quem recebe acima de um salário mínimo, a liberação ocorrerá somente a partir de 3 de julho, seguindo calendário do número final do benefício.

- NIS com final 1 e 6 - 03/07

- NIS com final 2 e 7 - 04/07

- NIS com final 3 e 8 - 05/07

- NIS com final 4 e 9 - 06/07

- NIS com final 5 e 0 - 07/07

