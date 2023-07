Inep busca profissionais para compor a equipe de certificação do Enem 2023

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu inscrições para integrar a Rede Nacional de Certificadoras (RNC). Os selecionados trabalharão nas atividades de certificação e na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, que acontecerá nos dias 5 e 12 de novembro.

Foto: Reprodução/iStock

Os interessados ​​podem se inscrever até o dia 24 de julho pelo Sistema RNC. O Inep publicou no Diário Oficial da União a Portaria nº 43, que estabelece as diretrizes de seleção.

Podem se inscrever servidores do Executivo Federal e professores das redes pública estadual e municipal, efetivos e efetivos em 2023. O ensino médio é o requisito mínimo de escolaridade, e não podem se inscrever pessoas com cônjuge, companheiro ou qualquer parente até o terceiro grau participando do exame. Durante o processo de inscrição, os candidatos podem escolher até três cidades ou sub-regiões onde desejam trabalhar.

A lista de convocados para o treinamento e as etapas subsequentes do processo seletivo estará disponível no Sistema RNC. “Os candidatos confirmados poderão fazer o curso de capacitação oferecido pelo Inep no formato de ensino a distância, por meio de uma plataforma virtual, de acordo com as vagas disponíveis”, disse o Inep.

Responsabilidades Os colaboradores da Rede serão responsáveis ​​pela certificação presencial dos procedimentos corretos durante os dias de prova do Enem 2023. Entre outras tarefas, os selecionados também registrarão as informações do aplicativo em um sistema eletrônico e relatarão quaisquer incidentes identificados ao Instituto.

Da resdação com Informações do Inep