Apple desativa recurso gratuito de fotos na nuvem neste mês; saiba o que fazer

A Apple anunciou que apagará, de forma permanente, fotos de iPhones e iPads salvos na nuvem por meio do recurso Meu Compartilhamento de Fotos ainda em julho. A ferramenta será desativada definitivamente no dia 26 deste mês, às 19 horas (horário de Brasília).

Foto ilustrativa/Reprodução: Getty Images

Por meio dela, as imagens que são tiradas com os dispositivos da marca, além de ficarem salvas neles, eram mantidas também automaticamente no iCloud por 30 dias. Isso permitia que o usuário acessasse os arquivos de outros aparelhos de forma gratuita e remota.

Diante da mudança, desde o dia 26 de junho – um mês antes do fim do recurso – as fotos já deixaram de ser armazenadas de forma automática na nuvem. Com isso, a Apple indica que o recurso Fotos do iCloud passa a ser a melhor maneira de manter as fotos e vídeos atualizados em todos os dispositivos e armazenados com segurança na nuvem.

“Se você já ativou o recurso Fotos do iCloud em seus dispositivos, não precisa fazer mais nada — suas fotos já estão armazenadas no iCloud”, diz a companhia.

O recurso Fotos do iCloud pode ser ativado em dispositivos com iOS 8.3, iPadOS 8.3 e macOS 10 Yosemite (ou versões posteriores). Uma vez configurado, ele permite que o usuário visualize vídeos e fotos no app Fotos em iPhones, iPads, Macs, Apple TVs, Apple Watchs e no iCloud.com. Também é possível sincronizá-los com um PC com Windows usando o iCloud para Windows.

Como salvar as fotos na nuvem?

Mas como salvar as fotos que estão atualmente no Meu Compartilhamento de Fotos? Elas já foram perdidas? A Apple informou que, caso essas fotos ainda não estejam na biblioteca, ainda é possível salvá-las no seu dispositivo.

Confira o passo a passo a seguir.

No iPhone, iPad ou iPod touch

Abra o Fotos e toque em Álbuns.

Toque em Meu Compartilhamento de Fotos > Selecionar.

Toque nas fotos que você deseja salvar e toque no botão Compartilhar > Salvar Imagem.

No Mac

Abra o app Fotos e, em seguida, abra o álbum Meu Compartilhamento de Fotos.

Selecione todas as fotos que você deseja salvar que não estão atualmente na sua fototeca.

Arraste-as do álbum Meu Compartilhamento de Fotos para sua Biblioteca.

Configurar o app Fotos do iCloud

É possível ativar o recurso Fotos do iCloud em qualquer iPhone com iOS 8.3 ou posterior, iPad com iPadOS 8.3 ou posterior ou Mac com OS X Yosemite ou posterior. Depois disso, há como visualizar as fotos e vídeos no app Fotos em iPhones, iPads, Macs, Apple TVs, no iCloud.com e mesmo sincronizá-los em um PC com Windows usando o iCloud para Windows.

Opções pagas

Além disso, há outra maneira de ter mais espaço para salvar fotos e vídeos na nuvem para não comprometer a memória do iPhone ou do iPad. Trata-se do iCloud+, plano de nuvem pago da Apple. Atualmente, a empresa oferece até 5GB grátis de espaço na nuvem, o que possibilita guardar cerca de 3,5 mil imagens.

Se precisar de mais armazenamento do iCloud ou quiser acesso a recursos premium, é possível fazer upgrade para uma das seguintes opções: iCloud+ com 50 GB de armazenamento (R$ 4,90); com 200 GB (R$ 14,90); ou com 2 TB (R$ 49,90).

Com CNN Brasil